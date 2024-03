Barueri – Programa de Preparação para a Aposentadoria

Ipresb realiza a 13ª edição do Programa de Preparação para Aposentadoria

Na última quinta-feira (21) aconteceu no Centro de Eventos de Barueri a abertura da 13ª edição do Programa de Preparação para Aposentadoria (PPA). O evento foi promovido pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri (Ipresb).

O Programa será composto por 12 encontros semanais, às quintas-feiras, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, com 35 pessoas por turno, num total de 36 horas com a entrega de certificados de conclusão aos participantes.

Ela comentou sobre o PPA e seu foco na montagem do roteiro da vida dos servidores. “O Programa de Preparação para a Aposentadoria tem o principal objetivo de trazer para as pessoas a ideia de planejamento para a vida, e nós não tivemos essa oportunidade de planejar a nossa vida enquanto a gente estava trabalhando”.

Ela finalizou com a seguinte mensagem: “eu falei sobre propósito, e o que que é o propósito? O propósito, na verdade, parte dos interesses da gente, pessoais, os interesses também da pessoa no mundo e do planeta e o que a gente pode fazer para nossa felicidade”.

Também foram abordados os cuidados com a saúde física, psicológica e financeira, o desenvolvimento de habilidades e de novos conhecimentos, os relacionamentos sociais, afetivos e familiares, as atividades a serem desenvolvidas nesse período da vida, sejam elas culturais, recreativas, esportivas e de lazer por meio de hobbies, viagens e afins, o trabalho durante o período de envelhecimento, o emprego de ponte por meio de jornadas mais flexíveis e que valorizam os conhecimentos dos mais experientes no mercado de trabalho e promovam o equilíbrio entre o profissional e o pessoal, a dedicação com a coletividade, seja por ações sociais ou de cooperativas, a busca por um propósito e a atenção sobre a dissonância cognitiva (a busca de coerência em crenças e ideologias contrárias aos fatos).