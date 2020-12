Barueri: Projeto “Filosofia em Ação” discute qualidade de vida em tempos de pandemia

Foto: Suseli Honório/ Secom

Mesmo no atual período de pandemia, o projeto Filosofia em Ação da Secretaria de Educação de Barueri, seguiu atendendo todas as escolas do Ensino Fundamental. Em formato de lives, a iniciativa ganhou um novo tema: “Qualidade e Felicidade em Tempos de Pandemia”.

Nesta semana, foi a vez de estudantes da Emef Estevan Placêncio participarem das atividades do programa, que visa incentivar os alunos a se atentarem para a importância de atividades físicas e a repensarem a importância do diálogo e da busca de qualidade de vida.

O projeto tem o objetivo de ser um lugar especial para diálogo, afeto, desabafo, troca de experiências e empatia. Essas são algumas das experiências que estão sendo vividas pelos estudantes da rede municipal.

O atual cenário de crise sanitária tem afetado inúmeras escolas do País e a Secretaria de Educação de Barueri entende que há necessidade de desenvolver ações de diálogo e escuta na rede municipal, por intermédio de oficinas educativas que possibilitem momentos de discussão para um ensino cada vez mais transformador e provedor de sentidos. A proposta vai além da transmissão de conteúdos e promove uma convivência mais humana, pautada no diálogo e na escuta.

O projeto é desenvolvido pelos professores de filosofia, educadores do Departamento de Apoio Pedagógico e por psicólogos da rede, que são liderados pelo professor e doutor Ranis Fonseca Oliveira.

Mesmo de forma virtual, os estudantes podem participar de importâncias vivências como diálogos, análises e impressões sobre vídeos motivacionais e apresentações musicais. A série de atividades são guiadas pelos professores, que têm feito com que cada escola viva um grande palco para o diálogo, troca de experiências e rompimento da solidão.