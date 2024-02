Barueri – Projetos Sala Maker e Wit estão com inscrições abertas

A Secretaria de Educação de Barueri está com inscrições abertas para novas turmas do Projeto Sala Maker e dos Núcleos Wit 2024. Alunos da rede municipal do Ensino Fundamental já podem garantir a sua vaga nos cursos, que agora têm duração anual, pelo e-mail institucional do estudante até o dia 23 de fevereiro.