Barueri promove 3ª edição do Prêmio Mulher Destaque

Foto: Karina Borges/ Secom

Estão abertas as inscrições da 3ª edição do Prêmio Mulher Destaque Barueri. O evento, que é conduzido pela Secretaria da Mulher com apoio do Conselho Municipal da Mulher de Barueri, tem o objetivo de homenagear mulheres moradoras da cidade que se destacam em suas áreas de atuação.

As interessadas em participar ou fazer as indicações devem enviar um e-mail para secmulher.redemulher@barueri.sp.gov.br e solicitar a ficha de inscrição. O prazo é até dia 31 de março de 2022.

As categorias que concorrem a premiação são: Cultura, Esportes, Comunicação e Mídias Sociais (influenciadoras digitais), Voluntariado ou Ação Social, Saúde, Educação, Empresa e ou Empreendedorismo Feminino, e ainda as nas categorias Mulher Inspiração e Mulher mais Idosa de Barueri.

As candidatas devem ter no mínimo 16 anos de idade, morar em Barueri e autorizar a divulgação da imagem. As participantes menores de idade devem apresentar autorização do responsável. Os documentos necessários para inscrição são RG, CNPJ (para empresárias), comprovante de endereço e foto de rosto da indicada. Estes documentos devem ser digitalizados e encaminhados por e-mail junto com a ficha de inscrição preenchida.

O edital com o regulamento para participação está publicado na edição 1.446 do Jornal Oficial disponível para download no portal da Prefeitura de Barueri.