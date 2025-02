Barueri promove semana contra a dengue

Foto: Secom

Nesta semana de pré-Carnaval, (até o dia 28 de fevereiro), das 9h às 13h, a Prefeitura de Barueri por meio da Secretaria de Saúde, realiza mutirões em pontos estratégicos da cidade com o objetivo de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, da febre chikungunya, zika vírus e febre amarela. As ações que já começaram na terça-feira, além da visita de agentes da Zoonoses às casas de munícipes, contarão com o apoio de todas as Secretarias, com operação cata-cacareco e ações de conscientização com distribuição de material informativo para a população.

Os locais que recebem as ações são, respectivamente, as regiões do Parque dos Camargos (dia 25, terça-feira), Tupanci (quarta-feira, dia 26), Imperial (quinta-feira, dia 27); e São Pedro, Centro e Jardim Belval (sexta-feira, dia 28).

“Criamos um grupo especial de combate à dengue com o objetivo de mobilizar todas as secretarias municipais, órgãos públicos e, principalmente, a população. A luta contra a dengue exige um esforço conjunto e, somente com a participação de todos, poderemos enfrentar esse desafio. É uma verdadeira guerra contra o mosquito transmissor”, destacou o secretário de Saúde, Milton Monti.

A equipe da Secretaria de Serviços Municipais (SSM) estará a postos até dia 28 para a retirada de objetos descartáveis. A ação chamada “Cata cacareco”, ajuda a eliminar qualquer tipo de material, como móveis velhos, madeiras em geral, colchões, pneus, dentre outros materiais que também possam ser considerados focos para o mosquito da dengue. O recolhimento desses materiais começa a partir das 9h.

Barueri vem trabalhando para deixar a população bem-informada sobre os riscos da dengue e como prevenir. Isso está sendo feito por meio de “panfletaços”, carro de som pelo site e redes sociais. Falando nisso, é possível ouvir o jingle de combate à dengue especial de carnaval no Instagram oficial da Prefeitura de Barueri (https://www.instagram.com/prefeituradebarueri/).

Para controlar a dengue no município é importante reforçar os cuidados no combate da proliferação do mosquito, como não deixar água parada; redobrar a atenção na higienização de ralos, pias e bebedouros de animais; eliminar garrafas vazias, tampinhas, latas em locais adequados; prestar atenção em brinquedos que ficam expostos à chuva, assim como tambores e barris; fechar a caixa d’água; manter as piscinas tratadas e descartar o lixo adequadamente. Com apenas 10 minutos por semana é possível seguir essas dicas e proteger os locais da dengue.