Barueri – Com protocolos sanitários, feiras noturnas voltaram a funcionar desde o dia 03

Foto: Uelson/ Secom

As feiras livres noturnas retomaram desde a terça-feira, dia 3, em Barueri, seguindo todos os protocolos sanitários, com o uso constante de máscara, a disponibilização de álcool em gel nas barracas e o cumprimento ao distanciamento físico. As feiras noturnas estavam suspensas desde o dia 3 de março para atender às medidas de contenção do novo coronavírus.

A feira noturna que acontece às terças-feiras em frente ao Ginásio José Corrêa, que fica no centro, volta a funcionar das 17 às 22h. Já a feira que acontecia no Jardim Silveira sempre às sextas-feiras, agora volta a receber a população no antigo endereço, na rua do Exército Brasileiro, no Jardim Audir, no mesmo horário (das 17 às 22h).

A decisão da retomada das feiras teve como elemento o controle do vírus comprovado pela estabilização do número de óbitos e internações, e também com o aumento de pessoas vacinadas.