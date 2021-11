Barueri realiza debate no Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino

Foto: Reprodução Instagram @fabiolafaro

No Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, 19, com o apoio do Sebrae, aconteceu em um dos auditórios do Centro de Eventos de Barueri, um debate onde participaram como convidadas, a modelo Luiza Brunet e a Dra. Fabíola Sucasas. Um arealização do Conselho da Mulher de Barueri, anfitrionada por Fabiola Sarcinella Talassi de Carvalho.

Luiza Brunet é embaixadora do Programa 1000 Mulheres do Sebrae e a promotora Fabíola Sucasas, é titular da promotoria de Enfrentamento da Violência Doméstica do Ministério Público do Estado de São Paulo, na capital.