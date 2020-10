Barueri faz exame gratuito de COVID-19, veja a programação aqui:

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Saúde, está realizando exame gratuito para detecção de Covid-19 em toda a população assintomática (sem sintomas de Covid-19). Pessoas com sintomas devem dirigir-se a uma das 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município.

O exame realizado é o RT-PCR e está sendo colhido por sistema de Drive-Thru, no qual a pessoa não precisa descer do veículo para que o profissional colete o material a ser analisado.

A coleta está sendo realizada no estacionamento do Ginásio de Esportes José Correa (Av. Guilherme P. Guglielmo, 1000, Bethaville – Barueri), mas é preciso fazer agendamento prévio para usar o serviço.

O agendamento pode ser feito via APP Saúde Barueri, disponível gratuitamente nas principais lojas de aplicativos para celulares Android e IOS, pelo Portal da Prefeitura (www.portal.barueri.sp.gov.br) e pelo call center, mas este recurso está disponível apenas para pessoas com mais de 60 anos. O número é (11) 4349-0600.

É preciso ter o cadastro completo e atualizado em alguma UBS do município para conseguir fazer o agendamento. Quem não tiver pode realiza-lo no Ganha Tempo, cujo atendimento está sendo realizado mediante hora marcada (acesse www.barueri.sp.gov.br/ganhatempo ou pelo e-mail gt.cartaosus@barueri.sp.gov.br para agendar o cadastro).

Confira abaixo os dias de exame para cada faixa etária:

60 anos ou mais – 22/09 a 02/10

50 anos ou mais – 03/10 a 16/10

40 anos ou mais – 17/10 a 30/10

30 anos ou mais – 31/10 a 13/11

18 anos ou mais – 14/11 a 20/11

É solicitado que no dia agendado o paciente chegue com 15 minutos de antecedência. O resultado do exame é liberado 72 horas depois e disponibilizado na UBS de referência.