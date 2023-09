Barueri recebe a 1ª “Cãominhada”

Foto: Ana Carolina Guice/Secom

Na manhã de domingo, dia 24, aconteceu a 1ª “Cãominhada” de Barueri, reunindo tutores e pets na avenida Guilherme P. Guglielmo, no Centro. A ação foi promovida pela Ong A Casa dos Arcanjos em parceria com a Prefeitura de Barueri.

O trajeto partiu do bolsão localizado perto da rotatória na avenida Guilherme P. Guglielmo, indo até a frente do Ginásio Poliesportivo José Corrêa, no Centro, com o retorno ao ponto inicial. Um caminhão pipa esteve no local molhando a pista para amenizar o calor dia.

Serviços

Quem participou do evento contou com os serviços da Prefeitura, por meio do Departamento Técnico em Controle de Zoonoses (DTCZ), da Secretaria de Saúde, que orientou sobre a vacinação dos animais, assim como ações de combate à dengue, o cuidado relacionado aos escorpiões, dentre outras informações. Já a Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema), por meio do Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad), esteve a postos com feira de adoção de pets e o serviço do Resgate Animal.