Barueri recebe prêmio em primeiro lugar no ranking Smart Cities

Foto: Secom Barueri

O município de Barueri recebeu, em 1 de setembro, o prêmio de primeiro lugar no Brasil em economia pelo ranking Smart Cities. Segundo o prefeito Rubens Furlan “isso significa crescimento das empresas, da renda e dos empregos. Estou feliz em proporcionar qualidade de vida pra Barueri. ”

Barueri é considerada uma das cidades mais inteligentes e conectadas do Brasil, sendo a primeira em Economia, pelo quarto ano consecutivo. O prêmio Connected Smart Cities destaca cidades com maior potencial de desenvolvimento em todo o país.

O evento de entrega do prêmio aconteceu no Shopping Frei Caneca e representaram o Prefeito Rubens Furlan, o Randal, coordenador do CIT Barueri e Thazio Gomeiro, secretário de Comunicação, na foto abaixo ao lado do Secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, no Governo de João Doria, Marcos Vinholi.