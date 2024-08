Barueri recebe a seletiva para o Mundial de Duatlo

Foto: Divulgação



O melhor do duatlo nacional estará reunido em Barueri no próximo dia 18 de agosto para uma programação especial. O motivo é a realização das etapas do Circuito Brasil Super Series de Duatlo Sprint e Standard, que servirão como seletivas para o Mundial de Duatlo de 2025, na cidade espanhola de Pontevedra. O dia ainda terá a etapa única do Circuito Brasil Super Series de Duatlo Infantil, para atletas de 8 a 15 anos, prova também válida pelo Campeonato Paulista Infantil.

A previsão de largadas no dia 18 é a seguinte: Duatlo Sprint, a partir das 07h00, Duatlo Standard, a partir das 09h00, Duatlo Infantil, a partir das 12h25.

As provas terão largadas na Avenida Dib Sauaia Neto, 1251, em Alphaville, um local já tradicional no roteiro de eventos da modalidade. São mais de dez anos sediando disputas de duatlo, muitas delas válidas pelo Campeonato Brasileiro, o que garante toda a segurança e tranquilidade para os participantes.

A expectativa é bastante positiva com relação à participação de bom número de atletas. Afinal, trata-se de uma chance de conseguir garantir presença nas categorias de idade no Mundial do próximo ano. Mais do que competir em outro país, é uma oportunidade de trocar experiências e adquirir conhecimento fundamental para cada atleta.

No caso do Duatlo Standard, com 10km de corrida, 40km de ciclismo e 5km de corrida, por exemplo, será uma etapa única, o que deverá motivar ainda mais os competidores. Já no Sprint, com 5km de corrida, 20km de ciclismo e 2.5km de corrida, será a segunda das cinco etapas do Circuito Brasil Super Series de Duatlo, além de a prova ser válida como primeira etapa do Campeonato Paulista de 2024.

A etapa única do Brasil Super Series de Duatlo Infantil também apontará os campeões paulistas de 8 a 15 anos. É a porta de entrada para os mais novos e também do investimento na base, contribuindo para o fortalecimento da modalidade. São quatro divisões, 8 a 9 anos (500m/2k/250m), 10 a 11 anos (1km/4km/500m), 12 a 13 anos (1km/4km/500m) e 14 a 15 anos (2.3km/6.8km/1km).







Mais informações sobre a prova em: http://blueseries.com.br/