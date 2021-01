Barueri tem redução acentuada da criminalidade nos últimos quatro anos

Fotos: Renato Bueno e Karina Borges/ Secom

As medidas tomadas pela Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (SSMU) de Barueri causaram redução média de 43% em diversas modalidades de crime em seu território nos últimos quatro anos (de janeiro a outubro de 2020 comparado ao mesmo período de 2016).

Os dados podem ser conferidos diretamente junto ao órgão pertinente da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) AQUI.

Os furtos tiveram uma redução de 40,7%; já furtos de veículos caíram 37,8% no período mencionado; homicídios dolosos diminuíram 47,6%; roubos à mão armada retrocederam 50,8%, enquanto o roubo de veículos à mão armada caiu 50,9%.

Polícia bem estruturada

Dentre os fatores que contribuem para o êxito está o investimento municipal em equipamentos modernos de segurança, tais como a instalação do CIM (Centro Integrado de Monitoramento), que funciona 24 horas e tem mais de 480 câmeras espalhadas pelos bairros.

“O CIM é essencial para o auxílio das ações operacionais da GCM e vigilância de pronta resposta em todo o município.”, revela o comandante Marcus Aparecido Guedes Ramos.

Com a aquisição de 150 viaturas novas (carros com GPS), implantação do Patrulhamento Tático Feminino e do Programa Escola Mais Segura, formação da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e integração ao sistema Detecta de Monitoramento, o atendimento das ocorrências ficaram mais rápidos.

Foram também criados dois batalhões da Polícia Militar – um no Parque Santa Luzia e outro no Jardim Paulista – e realizadas operações conjuntas com as Polícias Militar e Civil. Para maior mobilidade, o GTM (Grupo Tático de Motos) tem 16 motocicletas 660 CC e duas 300 CC.

“Nunca precisamos acionar o serviço da GCM em casa ou no trabalho, mas vemos que as viaturas passam pelas ruas com muita regularidade”, afirmam Domingas Novais e José Manoel da Silva, moradores do Parque das Nações e donos de uma pet shop no Jardim Silveira.

Apesar da redução, o comandante Guedes não se acomoda, já que com segurança não se brinca. “Sempre trabalhamos com foco na redução de índices criminais considerando ano e meses anteriores de forma a não permitir a reincidência”, afirma.