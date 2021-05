Barueri e região: Inscrições abertas – Em parceria com a Accenture, Instituto Ser + oferece capacitação profissional gratuita para jovens nas áreas de tecnologia da informação e administração

Foto: Instituto Ser +

O projeto Start Digital tem inscrições abertas até 31 de maio para jovens formados na rede pública de ensino, entre 17 e 24 anos, residentes de Barueri e região

Entre os fatores que dificultam a colocação profissional na juventude está a falta de experiência e qualificação. Segundo dados da PNAD Contínua publicado em março de 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de jovens sem emprego corresponde a 29,8%, maior comparado aos números registrados em 2019.

Para auxiliar esses profissionais iniciantes, o Instituto Ser +, que atua desde 2014 no desenvolvimento do potencial de jovens em vulnerabilidade social, oferece uma nova capacitação gratuita para 70 candidatos entre 17 e 24 anos da cidade de Barueri e região, que tenham concluído o Ensino Médio em rede pública, mas ainda não iniciaram a graduação.

Criado em 2015, essa é a 6ª edição do projeto, idealizado pelo Instituto Ser+ e Accenture, empresa multinacional de consultoria da área de tecnologia. O objetivo é somar forças para ampliar as chances de geração de renda de jovens em situação de vulnerabilidade social. “Nosso papel é criar meios para que jovens de baixa renda tenham uma competitividade mais justa no mercado de trabalho., explica Wandreza Bayona, diretora executiva do Instituto Ser +.

Focando em gerar novas habilidades, o Start Digital tem duração de quatro meses e explora a capacidade dos jovens para atividades profissionais nas áreas administrativas e de tecnologia da informação. Com o objetivo de ir além do puro conhecimento, o projeto desenvolve as competências individuais de cada participante por meio de uma metodologia que trabalha o autoconhecimento, a autoestima e a descoberta de talentos. O projeto conta com 270 horas de atividades incluindo: Cidadania e Temas Comportamentais, Informática, Administração, Educação Financeira, Comunicação e Tecnologia da Informação.

“O Start Digital é uma ótima oportunidade para quem quer mergulhar na inovação. O conteúdo programático é voltado ao desenvolvimento de habilidades que se conectam com as possibilidades at ais do mercado de trabalho”, completa Wandreza Bayona.

O público interessado tem até o dia 31de maio para fazer a inscrição através do site sermais.org.br ou pelo telefone: (11) 3208-1850. Todas as inscrições serão avaliadas e as 70 vagas beneficiarão os candidatos que se enquadrem no perfil do projeto.

Serviço Start Digital 2021

O que é? Curso de capacitação gratuito, online

Período de duração: 4 meses

Quem pode participar: jovens de 17 a 24 anos, moradores de Barueri e região, que tenham concluído dos estudos na rede pública.

Benefícios: possibilidade de acesso à bolsa de 50% em cursos de graduação na Universidade São Judas, após o término do curso; Kit Pedagógico personalizado; Plano Odontológico Odontoprev; Kit Proteção personalizado; Encaminhamento para oportunidades após o término do curso; Cartão de alimentação: apoio para as famílias no cenário pandêmico.

Inscrições: até 31/05, pelo site sermais.org.br, por telefone: (11) 3208-1850

Sobre o Instituto Ser +

O Instituto Ser + é uma organização sem fins lucrativos que desde 2014 tem como propósito desenvolver o potencial de jovens entre 15 e 29 anos em situação de vulnerabilidade social. Contribui com a formação integral e o desenvolvimento pessoal, social e profissional dos jovens, para que possam ser protagonistas de suas trajetórias. Com metodologia própria e avalizada pela Fundação Banco do Brasil, o Ser + é um certificador do Ministério do Trabalho para a Lei de Aprendizagem e está entre as 100 Melhores ONGs do Brasil. Mais de 14.800 jovens já foram capacitados pelo Instituto e 75% desses ingressaram no mercado de trabalho. O Ser + desenvolve, ainda, consultorias e programas de capacitação customizados, que podem explorar o contexto de Diversidade de forma plural no ambiente corporativo. Tem como presidente a empresária Sofia Esteves, do Grupo Cia de Talentos, engajada no propósito de devolver à sociedade tudo o que aprendeu e conquistou trabalhando por mais de 30 anos com o público jovem.