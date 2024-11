Barueri – Saiba o que abre e fecha neste feriado do Dia da Consciência Negra

Nesta penúltima semana do mês de novembro, de acordo com o decreto nº 9.890, Barueri não terá expediente nas repartições públicas municipais na quarta-feira, 20 (feriado do Dia da Consciência Negra); na quinta-feira, 21 – ponto facultativo (Nossa Senhora da Escada) e na sexta-feira, 22 (dia sem expediente).