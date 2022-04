Barueri – Salve vidas e doe sangue antes do feriado

Foto: Secom

O número de acidentes de trânsito aumenta cerca de 30% durante os feriados prolongados de acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária. Isso significa que mais gente pode precisar de atendimento médico e doação de sangue nos próximos dias. A Pró-Sangue alerta que seu estoque opera em situação crítica.

Lembrando que os tipos O-, O+, B- e B+ estão em situação de emergência com estoque disponível para menos de um dia. Já o abastecimento para os tipos A+, A- e AB têm apenas para um dia.

Após realizar o agendamento pelo site www.prosangue.sp.gov.br, o candidato deve ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e levar o documento original com foto recente. Recomenda-se evitar o consumo de alimentos gordurosos no período de quatro horas que antecedem a doação e de 12 horas no caso de ter consumido bebida alcoólica.