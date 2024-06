Barueri – Saúde prorroga vacinação contra a poliomielite até dia 30 de junho

Foto: Ana Guice / Secom

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Saúde, prorroga até o dia 30 de junho a Campanha Nacional de Mobilização contra a Poliomielite em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

De acordo com o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, são aplicadas três doses injetáveis da vacina contra poliomielite nos primeiros meses de vida da criança: aos dois meses, aos quatro e aos seis meses. Depois disso, são administradas mais duas doses de reforço, desta vez orais (a famosa gotinha). Essas devem ser tomadas aos 15 meses de vida e outra aos quatro anos, geralmente durante as campanhas realizadas nacionalmente.

Por isso é muito importante que todas as crianças menores de cinco anos sejam levadas aos postos de vacinação todos os anos durante a Campanha Nacional de Mobilização contra a Poliomielite para que suas cadernetas sejam checadas e as doses sejam atualizadas, caso seja necessário. Até mesmo as crianças que estão com o esquema vacinal em dia precisam receber as doses de reforço.