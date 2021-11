Barueri – Secretaria da Mulher encerra ações do Outubro Rosa e começa a campanha Novembro Azul

Foto: Ricardo Santos/ Secom

O encerramento oficial da campanha “Câncer de mama não faz quarentena”, realizada nesta quarta-feira (dia 27) na Secretaria da Mulher, foi marcada pelos resultados da ação que mobilizou toda a cidade em prol ao diagnóstico precoce do câncer de mama. A ocasião também abordou o lançamento das próximas ações para o Novembro Azul, que visa o combate ao câncer de próstata, por meio do programa “Os 12 Tons Deles”.

Durante o evento de encerramento, as alunas do curso de expressão corporal fizeram uma apresentação musical que, segundo a coreógrafa e professora Rita Nogueira, simbolizava o despertar da mulher ao “olhar pra si”.

O médico urologista Jair Pedralli Júnior, coordenador de urologia do HMB (Hospital Municipal de Barueri), falou sobre a importância do diagnóstico precoce. “O trabalho que vocês fizeram neste Outubro Rosa foi sensacional e esse empenho nós precisamos trazer ao Novembro Azul. O homem, em geral, é muito relaxado com a saúde, e a mulher é totalmente diferente, a mulher tem mais essa consciência de que precisa ir ao ginecologista. Por isso é importante difundir a prevenção do câncer de próstata e perder esse medo de fazer os exames, com isso a gente consegue tratar muito melhor o paciente quando o diagnóstico é feito no começo”, disse o especialista.