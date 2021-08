Barueri – Secretaria da Mulher e Sebrae constroem parceria em prol do empreendedorismo feminino

Foto: Ricardo Santos/ Secom

No dia 6, a Prefeitura de Barueri deu mais um importante passo no fomento ao empreendedorismo feminino. Por meio da Secretaria da Mulher, inaugurou novo posto do Sebrae Aqui Mulher, onde mulheres encontrarão toda a ajuda para ingressarem no mundo dos negócios. Este é segundo posto do Sebrae Aqui na cidade (a outra unidade funciona no Ganha Tempo), mas é o primeiro posto para atendimento exclusivo às mulheres.

A unidade, que funcionará dentro do Espaço Ruth Cardoso, na sede da Secretaria da Mulher, na Vila Porto, já conta com agentes capacitados que darão toda a orientação e apoio a fim de incentivar mulheres que já investem em pequenos negócios e querem legalizar sua posição de empreendedora ou para aquelas que desejam conhecer esse universo.

“Primeiro, identificamos o perfil da mulher e suas habilidades, e a partir disso nós damos orientações dentro do escopo do MEI (Microempreendedor Individual). Aqui ela terá acesso a conteúdos como perfil de produtos, canais de vendas, parcerias, desenvolvimento, entre outros”, explica o agente do Sebrae, Thiago Dias Turetti.

Dependência financeira e combate à violência

Na cerimônia de inauguração do Sebrae Aqui Mulher, a secretária da pasta, Giani Cristina de Souza, destacou o aumento dos casos de violência doméstica durante a pandemia.

“Em muitos casos, as mulheres que vivem em situação de violência, principalmente durante a pandemia, não conseguem sair da relação por serem financeiramente dependentes do agressor, e acabam não denunciando. E por meio dessa parceria com o Sebrae, vamos poder incentivar as mulheres a darem o primeiro passo rumo à autonomia financeira”, ressaltou a secretária da Mulher.

Uma apoiando a outra

A empresária Aline Santiago sabe a importância do apoio e do incentivo ao empreendorismo feminino.

“Comecei a empreender desde pequena e eu entendi que o empreendedorismo feminino poderia levar as mulheres ao sucesso, visto isso, hoje a minha empresa promove conexão entre mulheres empresárias e ajuda a desenvolverem seus próprios negócios”, revelou Aline.

“As mulheres têm garra, força e persistência e elas têm alavancado a economia do país. Gosto de estratégias de negócios e de me conectar com outras mulheres, e se a gente se unir e conseguir firmar uma rede de relacionamento empresarial cada vez mais forte, vamos fazer muito mais pelo nosso país”, disse a advogada Miriane Vieira, que atua há 10 anos na área empresarial.

“Essa mulher que já tem o empreendedorismo nato, quando damos apoio a ela, quando temos esse olhar especial, ela cresce mais. A saída pra geração de renda de muitas dessas mulheres está cada vez mais presente do empreendedorismo. Nós do Sebrae ficamos muito felizes em saber que um atendimento, conselho e consultoria podem transformar a vida dessas pessoas”, disse o diretor da Administração e Finanças do Sebrae São Paulo, Guilherme Campos.

A nova unidade do Sebrae Aqui Mulher atenderá de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h.