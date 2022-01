Barueri – Sema abre agendamento de castração na quinta, 27

Foto: Ricardo Santos/ Secom

A Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente de Barueri (Sema) abre agendamento de castração de pets no dia 27 de janeiro (quinta-feira), das 8h ao meio-dia e das 13h até às 17h, ou até o esgotamento das vagas. Nessa campanha serão oferecidas 600 vagas, divididas em 360 para caninos e felinos fêmeas e 240 para caninos e felinos machos. No dia do agendamento, o munícipe fica sabendo data, horário e local da intervenção cirúrgica.

Para agendar

Os interessados poderão, no dia 27, acessar o Portal Pet, dentro do site da Prefeitura Municipal de Barueri, ou entrar em contato pelos telefones (11) 4199-1500, (11) 9.7129-1789 (não é WhatsApp) ou (11) 4718-1789. Não haverá atendimento presencial. A Sema alerta que devido a quantidade de acessos, o link pode apresentar lentidão e instabilidade; e no caso das ligações, é preciso insistir, pois muitas pessoas ligam ao mesmo tempo.

Requisitos

O pet deve possuir o RGA (Registro Geral Animal), que poderá ser providenciado acessando o Portal Pet. O CPF do tutor e o endereço de e-mail deverão ser os mesmos que constam no RGA. A idade do pet para agendamento deverá estar na faixa de sete meses a sete anos. Caberá ao tutor imprimir a Ficha de Agendamento e levá-la assinada no dia da castração e seguir todos os procedimentos que nela constem para que o pet esteja à castração. O animal deve estar em boas condições de saúde para o procedimento.

Somente com agendamento

Os tutores que não realizarem o agendamento na data estabelecida, que não levarem a Ficha de Agendamento impressa e assinada no dia da cirurgia, não atenderem as orientações pré-cirúrgicas e demais indicações não serão atendidos. Confira, abaixo, as orientações:

- Uso obrigatório de máscara no local do procedimento

- A permanência de uma pessoa por animal durante todo o período

- O tutor ou pessoa responsável pelo animal deve ser maior de 18 anos

- Menores de idade (abaixo de 18 anos) não poderão comparecer ao evento

- Pessoas acima dos 60 anos ou integrantes do grupo de risco da Covid-19 deverão evitar o comparecimento, elegendo um representante acima de 18 anos para levar o pet para castração

- Seguir as orientações de distanciamento social e demais indicações da equipe organizadora.

Importância da castração

Para a médica veterinária Camilla Panizza de Camargo, da Sema, esse evento é uma oportunidade para que os munícipes cuidem da saúde dos pets, além de controlar crias indesejadas. “Castrar seu animal de estimação é um ato de amor e posse responsável. Além de evitar alguns problemas de saúde, elimina a possibilidade de uma cria indesejada. Há muitos animais abandonados nas ruas. Só a castração é capaz de minimizar a proliferação indiscriminada de animais.”, orienta a profissional.