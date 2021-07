Barueri – Sema realiza quase três mil podas de árvores em um ano

Foto: Junior Holanda/ Secom

Árvores são organismos vivos cada vez mais raros no meio urbano. Elas são essenciais para controlar a temperatura, a umidade, para a produção de oxigênio e a absorção de gás carbônico, além de reduzir a degradação do solo, preservar nascentes, mantendo os níveis dos reservatórios responsáveis pelos abastecimentos das grandes cidades. Elas precisam de cuidado e atenção para que cresçam saudáveis e não causem transtornos ao ambiente urbano. É aí que entra a poda: um procedimento que exige conhecimento e perícia e, portanto, deve ser feito pelos órgãos competentes.

Em Barueri, esse trabalho é feito com muito cuidado pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema). Ela entra em ação quando as árvores estão localizadas em vias públicas, como em calçadas e canteiros, ou em espaços públicos, como em praças e parques, sem o contato com a rede elétrica. Já quando os galhos atingem a rede elétrica, a responsabilidade da poda fica por conta da Enel, que faz a intervenção com toda a segurança.

De junho de 2020 a junho de 2021 foram atendidas 935 solicitações pela Sema, com uma média de três exemplares arbóreos para cada uma, totalizando 2.805 procedimentos dessa natureza.

A poda deve ser realizada por um profissional habilitado, com orientação técnica e por meio de equipamentos específicos para que ocorra a cicatrização e o crescimento sadio da planta, amenizando o estresse sofrido pela intervenção.

Quando uma árvore localizada em área pública apresenta risco de queda, a responsabilidade de efetuar a remoção também é da Sema, porém, é necessário autorização ambiental para que a medida seja executada legalmente.

A engenheira florestal da Sema, Gabriela Mendes, informa que os munícipes podem tirar suas dúvidas, requisitar as podas e corte de árvores de maneira correta com agendamento prévio e sem cometer ilegalidades. “As solicitações de poda podem ser realizadas via APP Barueri ou por meio de agendamento prévio no Ganha Tempo, assim como os pedidos de corte, que estão restritos a marcação antecipada, com apresentação de documentação necessária para atendimento no Ganha Tempo. As dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone da Secretaria: (11) 4199-1500”, esclarece a profissional.