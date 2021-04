Barueri – Senai abre inscrições para Técnico em Processos Gráficos

Foto: Divulgação

O Senai “José Ephim Mindlin”, de Barueri, volta a abrir novas inscrições para o curso de Técnico em Processos Gráficos, previsto para início no 2º semestre deste ano. As inscrições podem ser feitas de 12 a 26 de abril. Os aprovados serão divulgados no dia 8 de junho a partir das 14h nosite ou diretamente na escola.

Para participar, o interessado deverá acessar a página AQUI para se inscrever e obter Informações sobre o processo seletivo dos candidatos, período de divulgação dos resultados, matrícula e convocação dos aprovados. Haverá cobrança de taxa de inscrição no valor de R$ 53,00.

O curso será ministrado nos períodos da manhã, tarde e noite, terá carga de 1.200 horas, duração de três semestres e entrega de diploma reconhecido pelo MEC, que é pré-requisito para muitas empresas da área.

Pré-requisitos

Para o período diurno é necessário que o candidato tenha concluído, no mínimo, a 1ª série do Ensino Médio e que esteja matriculado em curso que lhe permita concluí-lo até a data de início das aulas.

Já para o horário noturno, o interessado precisa ter finalizado o Ensino Médio ou estar matriculado em curso que lhes permita concluí-lo até a data de início das aulas.

O curso

Técnico de Processos Gráficos é um curso que tem por objetivo habilitar profissionais em controle dos processos de produção gráfica, desenvolvimento e confecção de produtos gráficos, seguindo normas técnicas, de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho.

Serviço

O Senai de Barueri foi construído e entregue pela Prefeitura e fica na alameda Wagih Sales Nemer, 124 (ao lado da Câmara Municipal), no Centro. O telefone para contato é o 4199-1930.