Barueri – Setembro terá muita diversão para todos os públicos

Foto: Arquivo

- Dia 16 (sábado) às 20h – Abertura do 1º Festival de Teatro Profissionalizante Barueri com a peça “Valsa do Malandro” com direção de Zédú Neves e assistência de Mônica Granddo. Duração 110 min. Censura 16 anos. Centro de Eventos. Grátis;