Alphaville terá forte candidata ao Miss Universo São Paulo, no dia 10 de junho, em Ribeirão Preto

Fotos: Divulgação - Okamoto (fotos oficiais)/ Gláucia Poppe (demais fotos) A linha Miss Universo, a mais conhecida e conceituada mundialmente, que tradicionalmente tem cerca de 80 países participantes, sendo o Brasil um deles, mais uma vez iniciou os seus trabalhos nos países, o que tem origem nas cidades. A etapa municipal no Brasil, teve como prazo para apresentar suas candidatas paulistas no dia 30 de março último, para a Organização Estadual. Os trabalhos pré-seletivas Como é uma incumbência de Gláucia Poppe @glaucia_poppe, desde 2003, editora responsável deste e de outros periódicos em Alphaville/ Barueri e Santana de Parnaíba, Diário de Alphaville on-line e o tabloide impresso mensal Alpha Post, tudo começou no mês de fevereiro. Gláucia iniciou a sua participação no certame estadual em 2003, tendo as coroas em Swarovski (foto) confeccionadas pela Renoarte, como acervo para a sua atuação como coordenadora da linha Miss Universo, quando inscreveu a primeira miss da cidade de Barueri no concurso então realizado pela Rede Bandeirantes de Televisão, que foi responsável pelo Miss Brasil Universo por 14 anos. E, criou em 20 anos como coordenadora municipal uma rede de contatos de moças dentro do perfil de beleza e formação geral que o concurso abrange. No final de fevereiro deste ano iniciou contato com as administrações dos residenciais do bairro de Alphaville e com mais de 80 contatos através de Messenger, Facebook, Instagram e WhatsApp, plataformas mais efetivas na atualidade, e isto se afunilou nas candidatas interessadas em participar de uma seletiva municipal na agência de um importante apoiador, Luiz Nobuki, que está no Instagram como @luiz_nobuki, que é o dono da conhecida agência Top Look, na Vila Mariana em São Paulo. Em parceria com a Kathu Entertainment, realizou o evento. E, teve o importante apoio da Luiza Sobreira, empresa de calçados, que está no Instagram como @luiza.sobreira, que presenteou as participantes da seletiva municipal com lindas sandálias, também oferecidas para a seletiva estadual. Com um prazo muito curto para os convites, em função das datas que a organização estadual havia estipulado, não foi possível fazer seletiva com maior participação, o que não chegou a ser preocupante, pois já se tinham afunilados os perfis. Foram escolhidas Aline Goiano como Miss Universo Barueri @miss_oficial_barueri_2023, Naiara Izidoro @naiaraizidorooficial como Miss Universo São Paulo Capital @oficial_spcapital_miss2023, que é modelo e dona de uma marca de roupas femininas @lojanaiaraizidoro e, infelizmente nenhuma, como Miss Universo Santana de Parnaíba. Já havia sido comunicado à Eder Rodrigo Ignácio @ederignacio, organizador oficial da seletiva estadual @missuniversosp, a ser realizada em Ribeirão Preto no dia 06 de abril, que somente duas das três cidades iriam participar. Porém, Katherine D’Amaro, da recém inaugurada MEI – Kathu Entertainment @kathu.biz, contatou e inscreveu Agta Ranieri, modelo e bailarina, @agta_fe como Miss Universo Santana de Parnaíba @oficial_santanadeparnaiba_miss, esta que entrou na seletiva estadual de última hora, e Katherine ficou responsável por endossar a inscrição, já que Agta não participou da seletiva municipal ocorrida no dia 30 de março. Este é o histórico da participação destas cidades, inscritas no @missuniversosp, cujas marcas estão no INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial, criadas e registradas por Gláucia Poppe, ainda responsável pelas mesmas. Enfim, as marcas Miss Barueri, Miss Santana de Parnaíba e Miss São Paulo Capital foram todas ocupadas para a finalidade do Miss Universo Estado de São Paulo 2023.

Aline Goiano – Miss Universo Barueri 2023 preparada pela editora desse periódico

Através de Gláucia Poppe, que já levou várias misses ao certame estadual do Miss São Paulo da linha Miss Universo, Aline Goiano foi localizada e convidada a participar da seletiva municipal. Passou por esta e pela seletiva estadual, onde usou a faixa oficial confeccionada por Francisco do Mago das Faixas e, após ser classificada, começou a ser preparada, voluntariamente, como a Miss Universo Barueri 2023 por Gláucia. “Faço com muito carinho e alegria, este acompanhamento da Aline, nesta fase pré concurso estadual, por vários motivos: pelos meus vinte anos como coordenadora municipal frente ao Miss Estado de São Paulo; pelo respeito que tenho pelos organizadores, estadual – Eder Ignácio que foi meu colega de muitas seletivas na BAND, e nacional – Marthina Brand, a linda Miss Brasil do Miss Universo 2015; pela evolução do Miss Universo; e, pelo grande esforço em querer se preparar com esmero, dedicação, seriedade e muito investimento pessoal, essa pessoa incrível que é a linda barueriense Aline Goiano.”, afirmou Gláucia Poppe. Aline Goiano, que no Instagram está como @allyneh_coller, é moradora de Alphaville/Barueri, na Avenida Sagitário. Possui 26 anos, é advogada atuante, é modelo em trabalhos pontuais de passarelas para marcas famosas, morena, com cabelos longos e 1,81m de altura, simpatia, beleza e desenvoltura para representar Barueri. E, tem um perfil que promete sucesso. Ela está com gabaritados profissionais do meio miss, Franklin Negrino – passarela, João Cassio Jr. - Fashion Photographer e Raphael Rosa – oratória, além de Bruno Alves – personal trainer, academia - VoiFitness / Edifício Bradesco, drenagem linfática/ cuidados com o corpo – Espaço Fenix (Natália), Spa Sobrancelhas Natan e outros cuidados importantes como preparo para o certame estadual. Para atender o Brand Book fornecido pela Organização Estadual, que orienta as candidatas classificadas para o confinamento do Concurso Estadual, de 05 a 10 de junho próximo, os vestidos de gala serão confeccionados sob medida para ela, pelo renomado estilista Ellias Kaleb. Aline está se preparando com afinco para a disputa. Como projeto social, pretende apoiar a “Horta da Gente” que é um projeto idealizado e administrado pela primeira dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Barueri – Estrela Guia, Sônia Furlan, instalado no Parque Ecológico em Alphaville/Barueri e que é um projeto transformador, que acontece em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente e que tem levado alimento orgânico às mesas de centenas de famílias baruerienses cadastradas e ajudando a resgatar a dignidade dos bolsistas (resgatados da rua) do Projeto Renascer da prefeitura. Sobre o Miss Universo Estado de São Paulo O Concurso Miss Universo Brasil @missuniverso.brasil, é administrado pela Brand Organização de Eventos, de propriedade de Marthina Brandt que foi Miss Brasil no Miss Universo 2015. E, o Concurso Miss Universo Brasil Estado de São Paulo 2023, é administrado pela empresa Eder Rodrigo Ignácio, do experiente coordenador estadual sediado em Ribeirão Preto, conhecido como Eder Ignácio @ederignacio. O concurso seguirá cronograma que acontece de 05/06/23 a 10/06/23, sendo um período de confinamento preparatório e avaliativo em um hotel do dia 05 ao dia 09. E, o concurso acontecerá no dia 10/06 às 20h, no teatro do Ribeirão Shopping @ribeiraoshopping.