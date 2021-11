Em Barueri, terceira dose continua e segunda dose da Pfizer será adiantada para pessoas a partir dos 12 anos

Foto: Karina Borges/ Secom

A segunda dose da vacina da Pfizer, contra a Covid-19, foi mais uma vez adiantada, conforme anunciou o governo do Estado de São Paulo no dia 18 de outubro. A partir do dia 19 ela passou a ser aplicada com 21 dias após a primeira dose, e não mais oito semanas, como estava vigorando até então.

No Estado, a medida vale para pessoas a partir dos 18 anos. Adolescentes de 12 a 17 anos continuam completando o esquema vacinal após oito semanas da primeira dose. Em Barueri, no entanto, a antecipação está valendo para todas as pessoas que tomaram a primeira dose da Pfizer a partir dos 12 anos.

Não precisa agendamento

Quem completar os 21 dias desde a primeira dose da Pfizer pode dirigir-se aos polos do Centro de Eventos (avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, no Jardim Tupanci), que funciona de domingo a domingo, inclusive feriados e pontos facultativos; do Arena Barueri (Av. Pref. João Vilallobo Quero, 1001 – Jd. Belval), de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), ambos das 8h às 17h; e também nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) durante os horários de funcionamento de cada uma. Quem estiver com a segunda dose atrasada deve ir ao polo do Centro de Eventos.

Não é necessário fazer agendamento. Basta levar um documento com foto e a caderneta de vacinação. Menores de idade devem ser acompanhados de um responsável legal. Terceira dose continua sendo aplicada