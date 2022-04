Barueri é tetracampeã em prêmio de referência nacional na gestão digital

Foto: Karina Borges/ Secom

Barueri é tetracampeã no prêmio “Transformação Digital Brasil – Ozires Silva”, organizado pelo Instituto Micropower, voltado para o reconhecimento de iniciativas exitosas no campo da modernização da gestão pública. Desta vez, a cidade vai receber o prêmio na categoria “referência nacional”. A entrega do troféu aconteceu na terça-feira (dia 5 de abril), no Sheraton São Paulo WTC Hotel, com a presença de personalidades de peso tanto da iniciativa privada quanto do setor público.

Barueri já venceu o prêmio nas categorias Destaque Nacional em 2018 e 2019. Em 2020, venceu o Brasil 5.0. “Isso só nos mostra que a cidade tem avançado de forma significativa nas ações de transformação digital de cidade inteligente e sustentável para quem mais importa: o cidadão de Barueri”, comemorou o administrador do Centro de Inovação e Tecnologia (CIT) de Barueri, Jonatas Randal.

Cidade inteligente

São mesmo várias iniciativas que, interligadas, tornam Barueri uma cidade inteligente. É o caso do Cadastro do Cidadão, um sistema para registro único para digitalização de documentos, fotos e impressão digital, o Portal da Saúde e o Portal Pet. Assim como os aplicativos, com o APP Barueri, o Alô Barueri (Ouvidoria) e o Saúde Barueri, que permite ao morador agendar consultas e exames, além de outros acompanhamentos, de modo seguro, ágil e fácil.

Mas existem várias outras iniciativas de gestão no campo da inovação e tecnologia que integram uma espécie de ecossistema digital voltados para a melhoria na prestação de serviços à cidade. Toda a Prefeitura é ligada em fibra ótica, há a distribuição do sinal de wi-fi grátis pelo município, um sistema integrado de câmeras de monitoramento, que resulta em melhorias significativos no trânsito e na segurança pública.

Internet social

Também fazem parte do conjunto de ações que levaram Barueri a ganhar a honraria o sistema de semáforos inteligentes, a TV Inovação Barueri, o programa Barueri Sem Papel e a Internet Social, destinada aos munícipes de baixa renda.

“Sempre nos deparamos com depoimentos de surpresa por parte daqueles que vêm aqui conhecer nossos projetos. Barueri sempre é mencionada como um exemplo a ser seguido. Não à toa a cidade ter recebido tantos prêmios nesses últimos anos”, disse Érika Alves, coordenadora de Comunicação dos Projetos de Inovação no CIT.

Homenagens

Em todas as edições, o prêmio escolhe uma personalidade do ano e desta vez o mérito cabe ao ministro de Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Cesar Pontes. Também haverá uma homenagem ao patrono do prêmio, o ministro da Economia Paulo Guedes. E, além deles, a iniciativa vai homenagear também como personalidades do ano o ministro Tarcísio de Freitas (gestão governamental) e o general Paulo Sérgio Nogueira (Forças Armadas), entre outras figuras de destaque nas áreas civil e militar.

O Prêmio Transformação Digital Brasil, uma evolução dos prêmios e-Learning Brasil e Learning & Performance Brasil, está em sua 18ª edição, tendo contabilizado a análise de mais de 370 projetos, 5 mil participantes e reunido mais de 150 organizações.

Os organizadores do prêmio definem a iniciativa como a de “promover o desenvolvimento de projetos para inovação e transformação digital de processos e modelos de negócio, objetivando consolidar os fundamentos que habilitem o Brasil a exercer o protagonismo na transformação digital global, com especial atenção ao impacto nas pessoas e sociedade, de forma sustentável e inclusiva”.