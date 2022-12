Barueri se tornou destaque no ‘Prêmio Band Cidades Excelentes’ com empregabilidade

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

A extraordinária capacidade de gerar novos postos de trabalho fez com que Barueri se tornasse destaque no ‘Prêmio Band Cidades Excelentes’, entre todos os municípios brasileiros acima de 100 mil habitantes,

Barueri tem a melhor taxa de ocupação de emprego da população, que chega a 111%, de acordo com os organizadores da premiação. A taxa de 111% significa que a cidade emprega mais gente que sua população economicamente ativa, sendo assim, muitas pessoas que moram em outras cidades vêm trabalhar em Barueri.

O ‘Prêmio Band Cidades Excelentes’ usa indicadores do IGMA (Índice de Gestão Municipal Aquila). A iniciativa é do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Aquila. Os principais objetivos do Prêmio são reconhecer boas práticas e iniciativas pioneiras de gestão pública municipal e incentivar a implementação de iniciativas de gestão públicas.

De acordo com o secretário de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict) de Barueri, Joaldo Macedo Rodrigues (o ‘Magoo’), “o destaque que Barueri recebeu reforça o compromisso de trabalhar para o aprimoramento do ambiente socioeconômico da cidade. Por isso, a prefeitura sempre procura facilitar a criação de novos postos de trabalho e de tornar mais adequadas as condições de funcionamento das empresas no nosso município”.

Todos os municípios brasileiros são analisados pelos critérios do IGMA. O índice é consolidado através da análise de 6 pilares e de 62 indicadores selecionados sobre: Governança, Eficiência Fiscal e Transparência; Educação; Saúde e Bem-estar; Infraestrutura e Mobilidade; Sustentabilidade; Desenvolvimento Socioeconômico e Ordem Pública.

A questão da empregabilidade é prioritária na gestão da Prefeitura de Barueri. É por isso que a Casa do Trabalhador (foto), ligada à Sict, oferece gratuitamente serviços de recolocação profissional aos moradores da cidade.

Para a supervisora da Casa do Trabalhador, Luciane Lopes da Silva, a entidade tem sido bem flexível, neste segundo semestre, na disponibilidade de agendas para processos de contratação realizados. “Com a procura de grandes empresas pelo nosso serviço, ficamos com a agenda bem concorrida e, mesmo assim, conseguimos atender a todos”, disse Luciane.

A responsável pelas contratações da empresa B2W, Shirley Jamile Pessoa, utiliza os serviços da Casa do Trabalhador e elogia a iniciativa da Prefeitura. “Sem a Casa do Trabalhador não teríamos bons profissionais”, disse ela. Louise Veloso, da Empresa Umana, também recomenda os serviços. Para ela é muito importante a parceria que se estabelece na divulgação das vagas e pela disponibilidade de locais para a realização dos processos seletivos.