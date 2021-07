Barueri – UBSs abrem aos fins de semana para agilizar consultas e atendimentos à população

Foto: Arquivo

A Saúde de Barueri está fazendo mobilizações coletivas que as Unidades Básicas de Saúde (UBS) vêm realizando aos sábados, domingos e até mesmo nos feriados para agilizar consultas médicas e outros atendimentos, como coletas de Papanicolau, por exemplo.

Desde o mês de abril a Cabs (Coordenadoria de Atenção Básica à Saúde), responsável pelas UBSs, vêm realizando essas ações popularmente conhecidas como mutirões. Para tanto, estão sendo abertas vagas de clínica geral e ginecologia, além do atendimento de enfermagem, conforme explica o coordenador do setor, Claudinei Alves Rodrigues. “A pandemia trouxe muitos contratempos aos serviços de saúde, principalmente. Essas ações aos finais de semana buscam suprir um déficit de vagas nessas duas especialidades, de modo a ofertar atendimento mais rapidamente aos nossos pacientes e liberar as agendas das unidades”, diz Claudinei.

Em julho, a mobilização ocorrerá em todos os finais de semana e no feriado do dia 9, começando por este (dias 3 e 4), com a abertura das UBSs Maria Francisca de Melo, do Parque Viana, e Hermelino Liberato Filho, do Jardim Belval (somente no domingo), das 7h às 17h. Só nesses dias estão sendo ofertadas 420 vagas, das quais 385 de clínica geral e 85 de ginecologia.

Importante lembrar que as unidades irão abrir para atender pacientes que estão agendados. Os interessados podem agendar atendimento pelo APP Saúde Barueri ou na UBS mais próxima de casa de segunda a sexta-feira. As unidades têm se revezado no atendimento aos finais de semana.

Diminuindo a espera

De abril a junho essas mobilizações coletivas das UBSs já realizaram 5.409 atendimentos, sendo 2.556 em Abril, 2.128 em maio e 725 em junho. Em abril as UBSs abriram nos dias 10, 11, 17 e 18; em maio, nos dias 15, 16, 22 e 23; já em junho, o mutirão ocorreu nos dias 26 e 27.

Os números seriam ainda maiores se não fosse o absenteísmo. Só na última ação, 22% dos pacientes agendados faltaram à consulta. A média de ausências chega a 28% considerando as outras datas. É muito importante que o usuário compareça no dia e horário marcados ou cancele com pelo menos um dia de antecedência, permitindo que outras pessoas consigam utilizar o serviço.