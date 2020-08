Barueri: UBSs criam canais para agendamento de primeira consulta à distância

Foto: Divulgação

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Barueri estão retomando as marcações de consultas gradualmente. Para garantir a segurança dos pacientes e evitar aglomerações, uma vez que ainda há circulação do novo coronavírus no país, foram criados canais para que os usuários possam fazer o agendamento de primeira consulta à distância, sem precisar ir até a unidade.

Há três opções de agendamento: pelo APP Barueri, que pode ser baixado gratuitamente nas principais lojas de aplicativos e está disponível para celulares Android e IOS; pelo Call Center através do número (11) 4349-0600; e por e-mail, que deve ser enviada à UBS que atende a região de moradia da pessoa, conforme endereços abaixo.

Mas atenção: esses canais estão sendo disponibilizados apenas para marcação de primeira consulta. Retornos e exames devem ser agendados presencialmente na UBS.

E-mails das unidades: