Barueri ultrapassa a marca de 50 mil doses aplicadas de vacina contra a Covid-19

Foto: Secom

A imunização na cidade chegou às 50 mil doses aplicadas durante o feriado de Tiradentes, no dia 21. Na verdade, já até ultrapassou: até o feriado foram aplicadas exatamente 50.262 vacinas. Desse total, 32.379 referem-se à primeira dose e 17.883 à segunda dose.

“É gratificante para nós proporcionar esse momento, ser instrumento para que isso aconteça e poder fazer parte disso tudo”, descreve a técnica de enfermagem Luciana Santos, que está atuando nos polos de vacinação e presencia diariamente a alegria das pessoas que recebem a proteção. “Todas as pessoas que são vacinadas ficam muito felizes”, conta.

Remessas

Até esta quinta-feira Barueri recebeu, ao todo, 17 remessas de vacinas contra a Covid-19, das quais quatro de AstraZeneca (13.440) e 13 de CoronaVac (44.388), totalizando 57.828 doses.

A primeira remessa chegou no dia 19 de janeiro, trazendo 3.960 doses de CoronaVac e dando início à campanha no município, começando pelo primeiro grupo: os profissionais de saúde. No dia 4 de fevereiro começou a imunização dos idosos, partindo das pessoas com mais de 90 anos, graças à chegada de 3.460 doses no dia anterior.

Já o último lote entregue, também de CoronaVac, chegou na quarta-feira (dia 21), dando início à vacinação de pessoas com 64 anos.

Também é considerado um avanço na campanha o adiantamento da imunização das forças de segurança, em 5 de abril, e dos profissionais da educação, em 10 de abril, conforme determinado pelo Governo do Estado.

Na coletiva do último dia 20, o governo estadual informou que mais grupos prioritários terão sua vacinação adiantada, como é o caso das pessoas com Síndrome de Down, pacientes transplantados e pacientes renais em terapia, com imunização programada para o dia 10/05; e dos trabalhadores do sistema metroviário e ferroviário de São Paulo que atuam na linha de frente a partir de 11/05. Também serão vacinados motoristas e cobradores de ônibus municipais e intermunicipais do Estado a partir do dia 18/05.

Lembrando que os munícipios dependem totalmente do envio de doses para cumprir tanto o calendário estipulado pelo Estado quanto o quantitativo de pessoas pertencentes a cada grupo.

Linha do tempo

Confira abaixo as datas de início da imunização de cada grupo prioritário em Barueri até este momento:

- 19/01 início da imunização do primeiro grupo prioritário

- 04/02 início da imunização 90+

- 10/02 início da imunização 85 – 89 anos

- 10/02 início da aplicação da 2ª dose nos primeiros vacinados

- 25/02 início da imunização 80 – 84 anos

- 02/03 início da imunização 79+

- 08/03 início da imunização 75 – 78 anos

- 14/03 início da imunização 74+

- 18/03 início da imunização 72+

- 24/03 início da imunização71+

- 25/03 início da imunização 69 – 70 anos

- 26/03 início da imunização 68+

- 01/04 retomada da imunização 68+ e início 2ª dose 75+

- 05/04 início da imunização das forças policiais (sob responsabilidade da Segurança Estadual)

- 08/04 início da 2ª dose 72 – 74?

- 10/04 início da imunização da Educação 47+?

- 12/04 início da imunização 67+

- 14/04 início da imunização da 2ª dose para 69, 70 e 71 anos

- 17/04 início da imunização de 65-66

- 22/04 início da imunização de 64+