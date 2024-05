Barueri – Vacina contra Influenza Ã© ampliada para todos os pÃºblicos com idade a partir de 6 meses

Barueri – Vacina contra Influenza é ampliada para todos os públicos com idade a partir de 6 meses

Foto: Beatriz Lucato/ Secom

A campanha de vacinação contra a Influenza (gripe) continua e agora é ampliada para o público em geral com idade acima de seis meses, conforme anuncia a Secretaria de Saúde de Barueri. Todas as pessoas devem comparecer à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima com a caderneta de vacinação e documento de identificação com foto. A campanha segue até dia 30 de maio.

O aumento da cobertura vacinal garantirá maior proteção para a população nos períodos mais frios, quando geralmente ocorrem surtos de gripe.

Grupos vulneráveis

Vale ressaltar que mesmo com a ampliação da dose do imunizante para todas as pessoas, os grupos mais vulneráveis continuam sendo priorizados para se protegerem contra o vírus da Influenza, como idosos, crianças, gestantes, pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades e outras condições clínicas especiais.

Influenza

A gripe provocada pelo vírus da Influenza tem grande potencial de transmissão e é causadora de epidemias sazonais. Os seus principais sintomas são febre, dor de garganta, tosse, dor no corpo, dor de cabeça e secreção nasal. As complicações mais comuns, principalmente em crianças, idosos e pessoas com comorbidades são pneumonia, sinusite, otite e piora nas doenças crônicas.

Prevenção

A vacinação é a principal forma de combater o vírus da gripe. Considerada segura, a imunização pode evitar o agravamento da doença. Além disso, outras medidas de prevenção podem ser adotadas, como lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em gel, máscara durante o período dos sintomas, manter ambientes ventilados e não compartilhar objetos de uso pessoal.

Atenção