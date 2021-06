Barueri Vacina Já: Prefeitura pede que todos façam o pré-cadastro para vacinação contra Covid-19

Foto: Aliz Lambiazzi / Secom

Para facilitar ainda mais o acesso de todos à vacina contra a Covid-19, a Prefeitura de Barueri solicita aos que ainda não foram vacinados que façam o pré-cadastro no portal Vacina Já, do governo estadual. Esse procedimento facilita para as Secretarias de Saúde municipais quanto o acesso às informações de cada cidadão e também diminui bastante o tempo de atendimento no dia da imunização. Todos podem fazer o pré-cadastramento independentemente da idade e de pertencer ou não a algum grupo de risco.

Hoje Barueri está vacinando:

· Pessoas a partir dos 58 anos de idade sem comorbidade;

· Gestantes e puérperas, com até 45 dias do parto sem comorbidade;

· Pessoas a partir dos 18 anos de idade com comorbidades;

· Pessoas a partir dos 18 anos de idade com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A vacina está sendo aplicada mediante agendamento, que pode ser feito pelo APP Saúde Barueri, pelo call center, no número (11) 4349-0600, na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima da residência (somente em dias úteis) e pelo Portal da Saúde.

A Secretaria de Saúde de Barueri informou, contudo, que gestantes e pessoas com deficiência podem chegar para vacinar sem agendar.

Além do pré-cadastro, também é importante estar com os dados atualizados no Cadastro Municipal de Barueri. Nos casos em que o munícipe não tenha o Cadastro Municipal, será necessário encaminhar e-mail para agendavacinacovid@barueri.sp.gov.br contendo cópia de um documento oficial com foto, comprovante de endereço, comprovantes da condição (para quem tem comorbidade) e número de telefone atualizado para contato.

O governo do Estado anunciou nessa quarta-feira (dia 9) que o calendário de vacinação contra o coronavírus em São Paulo será antecipado em 15 dias para todos os públicos fora dos grupos prioritários. Com a mudança, pessoas com idade entre 55 e 59 anos começam a ser vacinadas já no próximo dia 16 de junho.

Os municípios abrem as novas agendas conforme a chegada das vacinas. Fique de olho nos canais oficiais da Prefeitura de Barueri para saber quais públicos estão sendo vacinados.