Barueri – Vacinação de crianças de 5 a 11 anos continua neste final de semana, dias 29 e 30

Foto: Ricardo Santos/ Secom

A campanha para vacinação das crianças contra o Covid-19 em Barueri segue em mais este sábado e domingo (dias 29 e 30/01). Pelo segundo final de semana, a Prefeitura abre as portas de toda as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) no esforço de imunização das crianças de seis a menos de 12 anos (até 11 anos, 11 meses e 29 dias) SEM comorbidades ou deficiência. Não é necessário agendar.

As crianças de 5 anos SEM comorbidades e também as de 5 a 11 anos COM comorbidades ou deficiência continuarão sendo vacinadas no polo do Centro de Eventos de Barueri, que abre de domingo a domingo das 8h às 17h. Não é preciso agendamento.

O responsável deve estar presente no momento da aplicação e apresentar número de CPF ou do Cartão do SUS da criança, bem como a caderneta de vacinação dela.

Embora não seja necessário fazer o agendamento, pede-se preencher o pré-cadastro no portal Vacina Já, procedimento que visa agilizar o atendimento. Recomenda-se um intervalo de 15 dias entre a aplicação da vacina contra a Covid-19 e outros imunizantes para as crianças de 5 a 11 anos.

Onde vacinar

As UBSs abrirão das 7h às 17h e, nesta ação de final de semana, vacinará APENAS crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades. É fundamental verificar os endereços das unidades de saúde (destacados abaixo), pois alguns deles estão realocados para outros equipamentos em razão de reformas nos prédios da Saúde.

Crianças de 5 anos COM e SEM comorbidades

As crianças com 5 anos SEM comorbidades ou deficiência seguem sendo vacinadas APENAS no polo do Centro de Eventos (Av. Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci), que abre de domingo a domingo das 8h às 17h. Mesma orientação vale para as crianças de 5 a 11 anos COM comorbidades ou deficiência.

Siga as regras

A Secretaria de Saúde adverte: o polo do Centro de Eventos NÃO aplicará vacina em crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades, assim como as UBSs não farão a imunização de crianças com comorbidades e deficiência ou de 5 anos sem comorbidades.

Durante a semana

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua durante a semana em Barueri. As regras para as crianças são as mesmas, exceto o horário de imunização nas UBSs, que de segunda a sexta-feira é das 10h às 16h. Demais públicos aptos à vacina (pessoas a partir de 12 anos de idade que buscam a primeira, segunda ou terceira dose) podem ir ao polo do Centro de Eventos. A quarta dose também está disponível, mas por enquanto, apenas para pessoas com imunossupressão.

Locais de vacinação de crianças de 6 a 11 anos sem comorbidades neste final de semana: