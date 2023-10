Barueri – Vacinação contra raiva segue em outubro no período matutino

Foto: Ana Carolina Guice/Secom

O posto fixo de vacinação antirrábica situada no Departamento de Controle de Zoonoses (DTCZ), da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, segue no mês de outubro com atendimento reduzido, das 09h às 11h, sempre nas segundas e na quartas-feiras. A alteração do horário de funcionamento ocorre por conta da baixa quantidade de vacinas fornecidas pelo Ministério da Saúde para todas as cidades.