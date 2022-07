Barueri – Vagas da semana: Casa do Trabalhador tem 25 oportunidades de emprego

Foto: Ricardo Santos/ Secom

A Casa do Trabalhador, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict) de Barueri, traz 25 oportunidades de emprego nesta semana. Os perfis das vagas são variados, indo de peixeiro, mecânica de automóveis, supervisor de vendas até técnico em nutrição e carpinteiro. A maioria das oportunidades pede, pelo menos, ensino médio em curso ou concluído.

As vagas oferecem vários benefícios, principalmente vale-transporte e vale-alimentação. Para participar da seleção das vagas, os candidatos devem preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou pelo atendimento presencial na Casa do Trabalhador, no setor amarelo do Ganha Tempo (Av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro).

Também é possível se inscrever para a seleção pelo aplicativo Sine Fácil, no celular. A Casa do Trabalhador informa que a ativação do aplicativo Sine Fácil deve ser feita através do QR Code fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador