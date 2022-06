Barueri – Vagas da semana: há oito cargos disponíveis na Casa do Trabalhador

Foto: Secom

São oito as oportunidades de trabalho disponíveis nesta semana na Casa do Trabalhador, ligada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict). As vagas vão de técnico em saúde bucal até atendente de lanchonete, passando por outras, como auxiliares nas áreas de televenda, de recepção e de limpeza.

Os vencimentos estão em torno de R$ 1,3 mil por mês e benefícios, a maior parte são de vale-transporte e vale-refeição. Todas as oportunidades pedem ensino médio completo.

Para disputar as vagas, o candidato precisa preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil, mas pode também comparecer presencialmente na Casa do Trabalhador, que fica no setor amarelo do Ganha Tempo, na av. Henrique Mendes Guerra, 550, no Centro.

Outra opção para disputar as vagas disponíveis é pelo aplicativo Sine Fácil, cuja ativação é feita por meio do QR Code fornecido em atendimento presencial na Casa do Trabalhador. Abaixo estão as vagas da semana, assim como os requisitos para disputá-las.