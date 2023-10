Barueri – Vias serão fechadas no domingo para corrida e caminhada contra o câncer de mama

Foto: Arleno Marques/ Secom

Trechos viários de ligação ao Centro, à Aldeia de Barueri e também de acesso ao bairro Boa Vista serão interditados neste domingo, dia 22, das 5h às 13h, para a primeira edição da “Corrida e Caminhada Outubro Rosa”, evento organizado pelo Instituto Protea em prol da conscientização do combate ao câncer de mama, com apoio da Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Esportes e da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb).

No sábado, dia 21, a avenida Guilherme Perereca Guglielmo (destino Centro) será fechada às 18h para instalação do pórtico. O desvio será feito pela rua Adelino Cardana.

Já no domingo, 22, durante o evento, todas as vias usadas no percurso estarão interditadas. Quem estiver na avenida Arnaldo Rodrigues Bittencourt, por exemplo, poderá fazer o desvio pela rua José Maria Balieiro (destino Aldeia de Barueri), antes do Ginásio Poliesportivo José Corrêa.