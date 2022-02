Em Barueri, a volta às aulas é marcada por segurança e educação tecnológica

Foto: Ricardo Santos/ Secom

Começaram na segunda-feira, dia 7, as aulas nas 108 escolas da rede de ensino de Barueri. Na oportunidade, 69 mil estudantes voltaram para as aulas presenciais.

Cada uma das escolas organizou um esquema de acolhimento para receber, da melhor forma os alunos.

Nas unidades de ensino, a rotina é priorizar a aprendizagem em todos os segmentos. Para tanto, os professores estão empenhados e capacitados para implementar o melhor conteúdo pedagógico.

Para passar o máximo de informações possíveis para a comunidade escolar, no sábado, dia 5, aconteceram em todas as escolas produtivas reuniões de pais, ocasião em que também foram entregues os kits de material escolar.

Para garantir o protocolo de segurança, as escolas passaram por reformas. As salas estão mais amplas e arejadas, pátios mais equipados e cozinhas todas renovadas. E, para garantir a aprendizagem, por intermédio de uma educação totalmente tecnológica, as unidades de ensino contam com lousas digitais, 20 polos que abrigam o projeto Sala Maker à disposição de alunos dos 4ºs aos 9ºs anos de todas as escolas, 30 mil Chromebooks, salas de informática, laboratórios totalmente equipados, entre outros recursos.

Segurança

Outra novidade que será notada por toda a comunidade escolar é a instalação de totens de segurança nas portas das unidades. Internamente, câmeras de alta tecnologia também foram instaladas. Um monitoramento rigoroso é feito para garantir tranquilidade e bem-estar para todos.

De acordo com o secretário de Educação, Celso Furlan, o objetivo é investir em recursos para manter todos os alunos nas escolas. “Nossa meta é nenhum aluno fora da escola. Para tanto, não poupamos esforços para dar as melhores condições de modo que todos possam aprender e se desenvolver”.