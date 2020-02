Barueri: Workshop para customização de bonecas da Secretaria da Mulher está com vagas abertas

Estão abertas as inscrições para o workshop de customização de bonecas promovido pela Secretaria da Mulher de Barueri. O intuito do projeto é customizar bonecas para representar cada uma das mulheres que foram importantes para o crescimento da cidade.

O workshop faz parte do projeto “Mulheres que fizeram história em Barueri” e, através desta oficina, a Secretaria da Mulher pretende contar e homenagear mulheres que colaboraram com o desenvolvimento social, cultural, político, educacional e de assistência a outras pessoas do município.

As inscrições para participar do projeto devem ser feitas na própria Secretaria da Mulher, na coordenadoria da Rede Mulher, até o dia 13 de fevereiro.

A aulas se iniciam partir do dia 14 de fevereiro, quando serão apresentadas as mulheres homenageadas e sorteadas por turmas. No total serão sete turmas que irão customizar as bonecas em seis a oito aulas distribuídas às quartas e sextas-feiras.

Ao final da oficina uma exposição com todas as bonecas será realizada nas dependências da Secretaria no dia 30 de abril, quando se comemora o Dia Municipal da Mulher.