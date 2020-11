Black Friday: Parque Shopping Barueri oferece produtos a partir de R$1,00 e 80 itens com 90% de desconto

Foto: Divulgação

Caixa de Som JBL (R$29,00), Fritadeira Elétrica Mondial (R$39,90) e outros itens serão distribuídos exclusivamente pelo aplicativo GenShop de 27 a 29 de novembro

Com a chegada de uma das datas mais aguardadas pelos consumidores que desejam fazer boas compras com descontos imperdíveis, o Parque Shopping Barueri preparou uma série de novidades e promoções que prometem movimentar as lojas na Black Friday. Para melhorar a experiência do público durante o período, que neste ano será entre os dias 27 e 29 de novembro, o shopping disponibilizará cupons exclusivamente por meio do aplicativo GenShop, e oferecerá wi-fi gratuito para que todos possam ter acesso às ofertas de maneira mais fácil e prática.

O GenShop é um aplicativo desenvolvido especialmente para compartilhar os descontos que serão apresentados para a data. Por meio da tecnologia, o público encontrará as melhores ofertas, além da possibilidade de garantir produtos como cafeteira Expresso TRES Corações por R$42,90, AirDots Xiaomi por R$24,00, entre outros itens que serão ofertados com 90% de desconto.

Descontos diários estarão disponíveis na ferramenta, e o público que acessar o aplicativo, terá a possibilidade de garantir as super ofertas nos setores de eletroeletrônicos, eletroportáteis, alimentação, serviços e cosméticos com preços muito abaixo dos praticados normalmente.

Além das promoções do mall, no dia 27/11, sexta-feira, o Parque Shopping Barueri também presenteará o visitante que fizer o download do aplicativo GenShop com 50% de desconto no valor do estacionamento. O desconto será aplicado automaticamente no pagamento, inclusive para usuários Sem Parar, Conect Car e Veloe.

Veja abaixo a lista de alguns produtos com preços especiais:

· Smartwatch Xiaomi – R$50,00

· AirDots Xiaomi – R$24,00

· Caixa de Som JBL – R$29,00

· Cafeteira Expresso TRES Corações – R$42,90

· Fritadeira Elétrica Mondial – R$39,90

· Churrasqueira Elétrica Mondial – R$12,90

· Secador de Cabelo Taiff – R$19,99

· Miniprocessador Philco – R$9,90

ALIMENTAÇÃO

Durante o período, restaurantes e quiosques selecionados terão 289 produtos no total – por um valor simbólico de R$1,00, tais como: café expresso e chocolate quente na Cacau Show; Café Bão, Mió, Moca ou Micro lote no Cheirin Bão; Big Sunday no Chiquinho Sorvetes; Temaki Skin, California ou Salmão Grelhado no Jin Jin; Pastel 14cm no Loucos por Pastel; Guarnição calabresa no Montana Grill; Pretzel de açúcar e canela no Mr. Pretzels; Barra de Proteína Crisp na Now Nutrição Esportiva; Cone 70 g (mix amendoim) na Nutty Bavarian; Bowl Classic 350 ml com 3 toppings no Oakberry; Suco de laranja 300 ml no Parmeggio; Cone pequeno no Pommes Frites; Mate com limão 500 ml no Rei do Mate; Concha de chocolate +2 frutas (pequeno) no Showcolate; Sobremesa Canolli ou Refrigerante em lata no Spoleto; Super Roll Morango na Ice Roll; e sanduíche de frango empanado no Subway.

VESTUÁRIO, BELEZA E DIVERSÃO

Também contaremos com as categorias de vestuário, beleza e diversão que liberarão 45 vouchers, no total – pelo valor de R$1,00, em ofertas como: Lavagem de 1 camisa Polo na 5 A Sec; Pijama infantil (2 a 16 anos – unissex) na Club4 Kids; Shampoo 1000ml + Condicionador 1000ml + 1 Máscara de hidratação 250ml na Máxima Hair; Batom Make B. Brow Brow no O Botícário; e Cartão de R$ 20,00 no Neo Geo.

COMODIDADES

Para que todos os visitantes possam usufruir do aplicativo GenShop sem interrupções, o Parque Shopping Barueri disponibiliza rede wi-fi gratuita durante todo o ano.

COMO PARTICIPAR

Para ter acesso e aproveitar os superdescontos, basta fazer o download do GenShop na loja de aplicativos do seu celular (disponível na Apple Store e na Google Play) e fazer o cadastro. Depois de escolher o cupom de interesse, o participante deverá dirigir-se ao Ponto de Retirada do Voucher localizado no piso L1 na Praça de Eventos, fazer o cadastro e realizar a validação do cupom através da leitura do QR Code. Após a validação, o participante receberá um voucher físico que dará direito ao desconto do produto. A validação se dará por ordem de chegada. Será válido o resgate de um produto por dia para cada CPF.

Os cupons serão limitados de acordo com o regulamento disponível no site do empreendimento e os descontos estarão disponíveis exclusivamente via aplicativo GenShop.

Parque Shopping Barueri

Estrategicamente localizado próximo à Rodovia Castelo Branco e regiões de grande potencial de consumo, o Parque Shopping Barueri conta com grande variedade de lojas e lazer para toda a família, praça de alimentação completa e agradável, e a moderna e maior área de lazer indoor da região, de mais de 2.000 m², da Neo Geo. Oferece nove salas de cinema Cinépolis de última geração, entre elas uma sala 3D Macro X com tela de 20x11m e duas salas VIP.

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 270,3 mil m2 de ABL, de 14 shopping centers em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. Os shopping centers da General Shopping e Outlets estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas. Para mais informações, basta acessar o site.