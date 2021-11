Boletim de Feriado Confira as condições de tráfego no Sistema Castello-Raposo

Desde a zero hora de hoje (13/11), até às 11 horas, 34 mil veículos já utilizaram o Sistema Castello-Raposo em deslocamentos característicos de feriado. O tráfego previsto para o dia de hoje é de 143 mil veículos, com tráfego pendente de 108 mil veículos até o final do dia.

Pelo menos 1,3 milhão de veículos devem realizar o deslocamento característico de feriado no Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel durante a operação especial do Feriado da Proclamação da República, que teve início na zero hora de ontem (12/11) e se estende até meia-noite de segunda-feira (15/11). No Sistema Castello-Raposo a expectativa da CCR ViaOeste é que o movimento seja de 510 mil veículos. A CCR RodoAnel prevê fluxo de 807 mil veículos no trecho oeste do Rodoanel.

Caso o usuário precise de auxílio pode entrar em contato 24h com a CCR ViaOeste pelo 0800 701 5555 e com a CCR RodoAnel pelo 0800 773 6699. Informações sobre as condições de tráfego podem ser conferidas nos siteswww.viaoeste.com.br e www.rodoaneloeste.com.br e também pelo WhatsApp. Nesta nova ferramenta, o atendimento é feito por meio de Inteligência Artificial, que a partir da interação entre o cliente e o aplicativo, fornece as informações solicitadas pelos usuários ou direciona para a equipe de atendimento da concessionária, que dará continuidade no processo por meio do próprio WhatsApp.

Para utilizar esse serviço, o cliente deve salvar o número (11) 2664-6120 para atendimento da CCR ViaOeste e (11) 2664-6140 para a CCR RodoAnel. O botão WhatsApp, presente na versão mobile e desktop do site das duas concessionárias direciona automaticamente para o aplicativo ou versão web. Em situações onde há urgência, a equipe de atendimento que está no Centro de Controle Operacional das duas concessionárias assume imediatamente o contato.

Restrições

No domingo (14/11) e na segunda-feira (15/11) o tráfego de caminhões estará proibido na rodovia Castello Branco, no sentido Capital, entre às 14h e 1h, segundo portaria SUP/DER-084-22/12/2010.

Desvio na Raposo Tavares

Os motoristas que trafegam pela rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, devem ficar atentos ao passar pela região do bairro Brigadeiro Tobias, onde há estreitamento de pista no km 89+600. Também há desvio de tráfego na altura do km 88. As interferências são necessárias para as obras de duplicação da rodovia, que estão em andamento do km 86+900 ao km 89+700.