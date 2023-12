BOSS inaugura nova loja no Iguatemi Alphaville

Com mais de 200m², nova loja chega para complementar ainda mais o mix exclusivo de marcas internacionais do empreendimento.

Reforçando o seu compromisso em proporcionar um mix cada vez mais completo para os seus clientes, o Iguatemi Alphaville inova mais uma vez e abre as portas para trazer uma importante novidade para os moradores de Alphaville e região: a BOSS, marca de moda alemã que apresenta peças casuais, conhecida por sua elegância e precisão.

Esta é a 36ª loja da BOSS no Brasil e segue a nova estética da marca, com logo e mobiliário moderno. Continuando sua expansão em território nacional, essa nova geração de lojas BOSS oferece um nível de experiência ainda melhor ao cliente da marca. O foco principal é criar uma atmosfera convidativa e fazer o cliente sentir-se em casa. Isso é transmitido por meio de materiais arquitetônicos mais quentes como armários em madeira, assentos confortáveis, assim como o piso de granito.

Tudo seguindo a nova identidade visual da marca, que conta com as cores branco, preto e camelo sendo destaques no contraste visual. O novo espaço, com mais de 200m², está localizado no Piso Xingu.

Como pano de fundo para a apresentação dos produtos, paredes brancas destacadas pela iluminação criam um palco fresco e claro para as peças. As vitrines são ampliadas, pois se conectam diretamente com a loja, dando uma visão geral de como o espaço é por dentro e convidando o cliente a conhecer um pouco mais das diversas coleções e novidades que aterrissaram no país.

Entre as coleções principais, podemos destacar a parceria com a NFL (Liga de Futebol Americano) que apresenta roupas altamente funcionais projetadas para qualquer situação no dia a dia com um toque esportivo.

Para Alessandro Rocha, gerente geral do Iguatemi Alphaville, a chegada da marca representa uma significativa valorização para o empreendimento, consolidando o comprometimento da marca Iguatemi em proporcionar vivências exclusivas aos seus clientes em todas as dimensões. “O Iguatemi Alphaville busca aprimorar continuamente seu mix de lojas, visando tornar-se ainda mais abrangente e trazer uma curadoria de marcas excepcional. A inauguração da Boss sem dúvidas é um excelente ganho para o shopping e região e está perfeitamente alinhada a esse propósito, acrescentando agora mais uma alternativa de grife masculina para os nossos clientes”, conclui.

Sobre o Iguatemi Alphaville

O Iguatemi Alphaville possui as melhores marcas e um mix de moda diversificado. O empreendimento conta com dez restaurantes e as melhores redes de fast food do país. O projeto arquitetônico é caracterizado pela presença de skylights que favorecem a entrada de luz natural e proporcionam bem-estar aos clientes. As áreas de seating e food garden também fazem parte da singular arquitetura do empreendimento e oferecem conforto, requinte e aconchego.

Sobre BOSS e HUGO BOSS

A BOSS é conhecida mundialmente por seu DNA de alfaiataria – mas junto com esta categoria de produtos de assinatura, a BOSS expandiu além dos limites da alfaiataria para oferecer uma gama completa de roupas casuais, bodywear, acessórios e athleisure que formam um guarda-roupa 24/7.

A gama de produtos inclui produtos licenciados, como fragrâncias, óculos, relógios e roupas infantis. Os clientes podem experimentar o mundo da BOSS em mais de 400 lojas próprias em todo o mundo. BOSS é a marca principal da HUGO BOSS, uma das empresas líderes posicionadas no segmento premium do mercado global de vestuário.

Com suas duas marcas, BOSS e HUGO, o grupo oferece coleções em 128 países em cerca de 6.800 pontos de venda e online em 59 países via hugoboss.com. Com aproximadamente 14.000 funcionários em todo o mundo, a empresa, com sede em Metzingen (Alemanha), registrou vendas de 3,65 bilhões de euros no ano fiscal de 2022.