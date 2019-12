Brinquedos de Natal: alegria de milhares de crianças de Barueri

Foto: Secom Barueri

Foi encerrada no sábado (dia 14) a entrega de brinquedos de Natal feita pela Prefeitura de Barueri por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS).

Os presentes foram entregues nos bairros Imperial, Mutinga, Engenho Novo, Parque dos Camargos e, no Centro, no Ginásio Poliesportivo José Corrêa. A descentralização das entregas facilita o acesso dos munícipes que moram em bairros mais distantes ou populosos. Também foi mantida a divisão de brinquedos por faixas etárias, garantindo o respeito às normas do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).