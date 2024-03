Caça ao tesouro de Páscoa promete atrair as famílias ao Alpha Square Mall no próximo sábado

Programação gratuita com brincadeiras acontecerá das 13h às 17h em meio ao jardim do mall

Finalizando as atividades temáticas e gratuitas em comemoração à Páscoa, o último Kids Club do mês de março do Alpha Square Mall destaca a tão esperada Caça ao Tesouro, onde as crianças irão procurar ovinhos escondidos pelo mall. Será no sábado, dia 30, com a oportunidade também de reunir as famílias para celebrarem a temporada de Páscoa no empreendimento. Na programação, haverá ainda outras brincadeiras, como: danças e coreografias, gincanas e desafios, tatuagem decalque, desenhos para colorir. O momento ideal para criar memórias afetivas ao lado de quem se ama.

Enquanto os pequenos se divertem com a recreação, os adultos podem desfrutar dos serviços e opções gastronômicas do Alpha Square Mall, considerado o shopping jardim de Alphaville. Ele oferece uma ambientação diferenciada, repleta de área verde, diferente dos empreendimentos comerciais convencionais. Foi inaugurado em 2011, possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos e diversas opções em gastronomia, serviços, boutiques no segmento de moda e espaços com estética, beleza e bem-estar.

Kids Club do Alpha Square Mall

Programação gratuita

Sábados das 13h às 17h

Dia 30/03

Caça ao Tesouro de Páscoa

Danças e coreografias

Gincanas e desafios

Tatuagem decalque

Desenhos para colorir

Redes sociais: @alphasquaremall no Instagram e Facebook

Telefone: 11 2664-0406

Avenida Sagitário, 138 – Barueri

Site: www.alphasquaremall.com.br

Sobre o Shopping

O Alpha Square Mall foi inaugurado em 2011 e ficou conhecido como o shopping jardim de Alphaville, em referência ao grande jardim central que possui sob o teto retrátil e em meio à arquitetura diferenciada, assinada por Pablo Slemenson -quem também idealizou o projeto arquitetônico do Shopping Cidade Jardim em São Paulo-. Tem ambiente agradável e acolhedor para o cliente fazer suas compras, passear e apreciar boa gastronomia.

O shopping disponibiliza totens de álcool em gel nas áreas comuns, possui serviços de entrega por delivery e drive-thru.

O empreendimento está em constante modernização, sempre apresentando programações culturais, de entretenimento e ações sociais em prol das comunidades locais.