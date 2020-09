CAIXA CONCLUI O PAGAMENTO DE 46 MILHÕES DE BRASILEIROS DO CICLO 1 DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

3,8 milhões de beneficiários nascidos em dezembro que ainda possuem saldo na conta

Poupança Digital CAIXA vão poder sacar o dinheiro a partir desta quinta-feira (17/09)

A CAIXA conclui o Ciclo 1 de pagamentos do Auxílio Emergencial nesta quinta-feira (17/09), com a possibilidade de saques e transferências a 3,8 milhões de beneficiários nascidos em dezembro que ainda possuírem saldo na conta Poupança Digital CAIXA. Ao todo, mais de 46 milhões de pessoas receberam parcelas dentro do Ciclo 1.

O calendário de pagamentos do Auxílio Emergencial é organizado em ciclos de crédito em conta Poupança Social Digital e saque em espécie. Os beneficiários recebem a parcela a que têm direito no período de acordo com o mês de nascimento.

Atendimento:

O saque em dinheiro pode ser feito nas lotéricas, Correspondentes CAIXA AQUI ou mesmo nas agências. O banco reforça que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências, de segunda a sexta, das 8h às 13h, serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Balanço:

A CAIXA já processou 109 milhões de cadastros para o Auxílio Emergencial. Nesta quarta-feira (16/09) foi atingido o marco de 500 milhões de ligações para a central telefônica 111. Além disso, já são cerca de 233 milhões de downloads do aplicativo CAIXA Tem; foram 1,7 bilhão de visitas ao site criado para o programa e mais de 119 milhões de downloads do app Auxílio Emergencial.

O banco publica as atualizações diárias de números referentes ao pagamento do Auxílio Emergencial no link:https://caixanoticias.caixa.gov.br/.