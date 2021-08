Campanha de Dia dos Pais do Alpha Square Mall vai presentear clientes com garrafas de vinho italiano

Foto: Divulgaçâo

Bebida será cortesia para as compras a partir de R$ 200 no período de 29 de julho a 8 de agosto

Para comemorar o Dia dos Pais, o Alpha Square Mall propõe um brinde especial! Neste ano, a campanha do shopping em Alphaville presenteará os clientes com o vinho italiano Liberi Di Bere Bene, nas compras a partir de R$ 200. A promoção compre e ganhe acontecerá no período de 29 de julho a 8 de agosto, limitado a duas garrafas por pessoa.

O mix de lojas do mall tem uma variedade de opções para presentear pais de diferentes estilos, com itens como livros, artigos de decoração, experiências de bem-estar e beleza, bebidas e momentos gourmet.

O empreendimento espera um saldo de vendas positivo para este ano, o aumento no número de pessoas vacinadas tem dado mais confiança para que os consumidores saiam de casa. Além disso, para proporcionar mais comodidade aos clientes, ainda é possível fazer compras através doAlpha Square On e receber os produtos por delivery ou retirar através do drive-thru.

“Estamos otimistas em relação à data comemorativa. Além do aumento da procura por presentes, esperamos receber as famílias que buscam no Alpha Square Mall uma opção para o almoço do Dia dos Pais. Por sermos conhecidos como o shopping jardim da região de Alphaville e termos uma ampla área ao ar livre, nos diferenciamos dos shopping centers convencionais e atraímos, inclusive, clientes de cidades próximas como São Paulo e interior”, comenta Luis Claudio Nato, superintendente do Mall.

Atualmente, o Alpha Square Mall possui 72 lojas distribuídas em 2 pisos com diversas opções em gastronomia e serviços. Dentre elas, estão restaurantes como o tradicional Bar do Alemão e Fredio’s Steakhouse, a doceria Cacau Show, cafés, empórios, lojas especializadas em vinhos, moda, serviços de estética/beleza, entre outras.

O Alpha Square Mall mantém a aferição de temperatura na entrada, tanto dos colaboradores quanto dos visitantes, a obrigatoriedade do uso de máscara, a disposição de totens de álcool em gel pelo shopping e a capacidade máxima sugerida pelo Plano São Paulo.