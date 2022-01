Mais campos de futebol de Barueri passam a ter grama sintética

Foto: Divulgação/SEsp

Dois novos campos de futebol, do Jardim Esperança e da Aldeia de Barueri, estão passando por reforma para a troca do piso por grama sintética. “A grama natural requer muita manutenção e gastos com água e adubo,’ além de ter uma vida útil menor”,explica Tom Moisés, secretário de Esportes (SEsp).

“Tivemos pleno apoio dos usuários esportistas, principalmente do campeonato amador, dos gramados que já trocamos”, continua ele. “A grama sintética é uma tendência mundial; pode ser utilizada por muito mais tempo e é bem mais econômica. Com esse investimento, teremos mais qualidade e mais horários disponíveis para os jogos de futebol tanto das escolinhas de esportes como dos campeonatos”, completa.

O prazo de conclusão das obras é de 120 dias. Barueri já tem grama sintética nos dois campos do Complexo Esportivo da Vila Porto, no campo do Parque Viana e do Jardim Maria Helena e terá também no campo anexo ao Complexo Esportivo do Jardim Silveira.