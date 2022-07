Casa do Trabalhador disponibiliza vaga para especialista em sistema front end

Foto: Robison Alvarenga/ Secom

Para quem tem formação em Desenvolvimento/Programação em sistemas da web, a Casa do Trabalhador, da Prefeitura de Barueri, disponibiliza vaga para Desenvolvedor Front End (profissional que produz os elementos digitais em site ou aplicativo que ficam visíveis para o usuário). Os interessados devem enviar até o dia 15 de julho (sexta-feira) currículo atualizado para o email:curriculoscasadotrabalhor@barueri.sp.gov.br. É imprescindível informar no assunto do e-mail o nome da vaga: “Desenvolvedor de Front End”.

Os requisitos para a vaga são:

· Experiência com Vue.js;

· Desenho de tela e UX (este último como diferencial);

· Conhecimentos em TypeScript e GIT.

As atribuições do profissional serão desenvolver sistemas web; manter interface web dos sistemas legados; realizar testes nas interfaces.

O empregador informa que o ambiente é acolhedor, colaborativo e com incentivo ao aprendizado contínuo. A jornada é 100% remota, com horários flexíveis.

Benefícios

· Cartão no qual o colaborador escolhe onde utilizará os valores para alimentação, refeição e mobilidade;

· Plano de Saúde Amil, 100% gratuito para o colaborador;

· Auxílio Idiomas para o Espanhol;

· GymPass;

· Zenklub (plataforma de orientação psicológica online);

· Sessões de RPG on-line ou in company.

