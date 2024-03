CCR AutoBAn estima movimento de 470 mil veículos na Operação Páscoa

Foto: CCR

Equipes da concessionária que administra o sistema Anhanguera-Bandeirantes estarão atuando 24 horas por dia no monitoramento das rodovias e oferecendo serviços de auxílio aos motoristas durante o feriado A CCR AutoBAn prevê fluxo de 470 mil veículos no Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante a Operação Páscoa, entre saída e chegada à Capital, no período entre a zero hora de sexta-feira (29/03) e às 24 horas de domingo (31/03). A concessionária alerta para os horários previstos de maior movimento: sexta-feira (29/03), das 9h às 14h e domingo (31/03), das 12h às 21h.

O gerente de operações da CCR AutoBAn, Keller Rodrigues, recomenda que o motorista realize a revisão do veículo com antecedência, observe os níveis de água, óleo e combustíveis para evitar panes e que evitem os horários de fluxo intenso. “O check up do veículo pode garantir uma viagem mais tranquila e evitar que imprevistos atrapalhem a viagem. Caso cliente necessite de atendimento, nossas equipes estarão preparadas para atende-lo da melhor forma”, ressalta.

Durante o período da Operação Páscoa, a concessionária vai reforçar o contingente operacional no Sistema e no monitoramento de 24 horas por dia através do Centro de Controle Operacional (CCO), em conjunto com o Polícia Militar Rodoviária, por meio dos equipamentos do Sistema de Monitoramento de Tráfego que incluem 110 câmeras de Circuito Fechado de TV e das viaturas de inspeção de tráfego.

Operação Caminhão

Na sexta-feira (29/03) e domingo (31/03), das 14h às 22h, caminhões com destino à Capital pela Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela saída 48 da Bandeirantes. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego.

Canais de atendimento

O motorista que trafega pelo Sistema Anhanguera-Bandeirantes pode obter informações de forma dinâmica e rápida sobre condições de tráfego e solicitar serviços, como auxílio mecânico, resgate ou informar ocorrências nas rodovias com o aplicativo de mensagens WhatsApp. Para utilizar o serviço é necessário salvar o número (11) 4589-3999 na agenda de contatos do celular. O botão WhatsApp, presente na versão mobile e desktop do site da CCR AutoBAn – www.autoban.com.br – direciona o cliente automaticamente para o aplicativo ou versão web.

O SOS Usuário da concessionária também conta com o Disque CCR AutoBAn, com atendimento telefônico a partir do número 0800 055 55 50 ou por meio dos telefones de emergência instalados a cada quilômetro de rodovia. Condições de tráfego no Sistema Anhanguera-Bandeirantes também podem ser acessadas no site da concessionária.

Opção gratuita de lazer em São Paulo

O Grupo CCR, por meio do Instituto CCR, é o principal patrocinador do Museu da Língua Portuguesa. O apoio garante a programação do final de semana com os sábados de visitação gratuita, o que faz do espaço uma ótima opção para todos os roteiros. Para retirar a entrada gratuita, basta ir até a bilheteria do museu antes da visita. De julho do ano passado até fevereiro deste ano, o Instituto CCR apoiou para que mais de 66 mil visitas fossem de graça por meio dos sábados de visitação gratuita.

MOVIMENTO AFASTE-SE

A Concessionária recomenda aos motoristas que ao perceberem uma situação que envolva qualquer tipo de atendimento nas rodovias, principalmente no acostamento, mude de faixa sempre que for possível e seguro. Outra opção é reduzir a velocidade do veículo em até 40 km/h a menos que o limite regulamentado para a estrada. O objetivo é proteger aqueles que trabalham prestando atendimento nas rodovias, proporcionando a estes profissionais, condições mais seguras para realizar suas atividades.

Sobre a CCR AutoBAn

A CCR AutoBAn é responsável, desde 1º de maio de 1998, pela administração do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A concessionária gerencia 316,8 quilômetros de rodovias, compreendendo a SP-330 (Via Anhanguera), de São Paulo a Cordeirópolis, com extensão de 147,04 quilômetros; a SP 348 (Rodovia dos Bandeirantes), de São Paulo a Cordeirópolis, com 159,67 quilômetros de extensão; a SP-300 (Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto), com extensão de 2,6 quilômetros e a interligação SPI-102/330 (Rodovia Adalberto Panzan), com extensão de 7,44 quilômetros. Foi a quinta concessionária a integrar o Grupo CCR.



Sobre Grupo CCR

O Grupo CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, atua nas plataformas de Rodovias, Mobilidade Urbana e Aeroportos. São 39 ativos, em 13 estados brasileiros e mais de 17 mil colaboradores. O Grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos diariamente. Em mobilidade urbana, por meio da gestão de metrôs, trens, VLT e barcas, transporta diariamente 3 milhões de passageiros. Em aeroportos, com 17 unidades no Brasil e três no exterior, atende 46 milhões de clientes anualmente. A companhia está listada há 13 anos no hall de sustentabilidade da B3. Mais em: grupoccr.com.br.