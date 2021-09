CCR – Campanhas focam prudência dos motociclistas no trânsito têm Pit Stop amanhã na Alameda Madeira em Alphaville

Foto: Divulgação CCR

Ações de conscientização estão sendo promovidas pela CCR ViaOeste e CCR RodoAnel

durante a Semana Nacional de Trânsito

Diversas iniciativas estão sendo promovidas pela CCR ViaOeste e CCR RodoAnel para alertar os motociclistas sobre a prudência e responsabilidade no trânsito. Uma das iniciativas é o Pit Stop que será promovido nesta terça-feira (21/09), das 10 às 16 horas, na Alameda Madeira, em Alphaville/ Barueri, em parceria com Demutran de Barueri e Yamaha Motor do Brasil.

Durante a campanha educativa, os motociclistas serão orientados sobre os cuidados com os pontos cegos. Com exemplos práticos, a equipe de segurança viária da concessionária, utilizará uma van e motocicletas para demonstrar pontos em que a visibilidade dos motoristas fica prejudicada e pode causar acidentes, especialmente durante a ultrapassagem de motociclistas ou quando os pilotos de moto trafegam pelos corredores de rodovias ou avenidas.

“Este é um ponto bem sensível que vamos alertar os motociclistas, pois é fundamental que eles pilotem com prudência, responsabilidade e, sobretudo, respeitando as leis de trânsito”, destaca o coordenador de tráfego da CCR ViaOeste, Alessandro Pereira. Os pilotos também serão receberão material impresso com orientações sobre os itens de segurança pessoal, como o uso do capacete, calçados apropriados, luvas e aplicação de material refletivo no capacete e jaqueta. O cuidado com a manutenção das motos, segundo o coordenador de tráfego, também deve ser constante, com atenção especial às condições dos pneus, corrente, freios, farol e lanternas.

Ao longo da Semana Nacional de Trânsito estão sendo realizadas sete ações educativas voltadas para os motociclistas no Sistema Castello-Raposo e trecho oeste do Rodoanel. Vale destacar que todos os sábados e domingos são promovidas campanhas com foco nos pilotos de moto no trecho oeste do Rodoanel, direcionadas principalmente aos motociclistas que pilotam veículos de alta cilindrada.

Além disso, os profissionais de segurança viária das duas empresas atuarão em locais estratégicos do Sistema Castello-Raposo e do trecho oeste do Rodoanel durante a semana para promover campanhas e interações com o objetivo de alertar motoristas, caminhoneiros, ciclistas e pedestres para uma conduta cidadã e responsável no trânsito. As iniciativas integram o Programa de Redução de Acidente desenvolvido em parceria com a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DAS PRÓXIMAS CAMPANHAS:

Dia 21 (terça-feira)

Pit Stop para Motociclistas – Barueri: ação educativa em parceria com Demutran e Yamaha para orientação e conscientização dos motociclistas. Local: Alameda Madeira, no Alphaville, em Barueri. Horário: das 10 às 16 horas.

Dia 23 (quinta-feira)

Pit Stop para Motociclistas – Barueri: abordagem de motociclistas com orientação sobre pilotagem segura e importância das manutenções preventivas. Local: pedágio do km 20 da rodovia Castello Branco, em Barueri. Horário: das 9h às 12 horas.

Dia 24 (sexta-feira)

Pit Stop para Motociclistas – Itu: abordagem de motociclistas com orientação de pilotagem segura e importância das manutenções preventivas. Local: pedágio do Km 74 da rodovia Castello Branco, em Itu. Horário: das 7 às 10 horas.

Pit Stop para Motociclistas – Barueri: campanha promovida pela CCR RodoAnel em parceria com a Yamaha para orientações sobre pilotagem segura. Também será realizado check-up dos principais itens das motocicletas. Local: praça de pedágio no km 15 do trecho oeste do Rodoanel, na interligação com a rodovia Castello Branco. Horário: das 10 às 16 horas.

Dia 25 (sábado)

Orientação para motociclistas – Barueri abordagem de motociclistas com orientação sobre pilotagem segura e importância das manutenções preventivas. Realizada em parceria com Polícia Militar Rodoviária. Além de material informativo, serão entregues kits de higiene com álcool em gel e flanela. Local: entroncamento do trecho oeste do Rodoanel com a rodovia Castello Branco, em Barueri. Horário: das 8 às 10 horas.