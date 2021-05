CCR – Maio Amarelo Campanhas educativas focam segurança dos motociclistas na rodovias

Foto: CCR

CCR RodoAnel e CCR ViaOeste promoverão ações para sensibilizar os pilotos de moto no trecho oeste do Rodoanel e na rodovia Castello Branco

Ações para conscientizar e alertar os motociclistas sobre a importância de pilotar com prudência e responsabilidade estão sendo promovidas pela CCR RodoAnel e CCR ViaOeste, com apoio da Polícia Militar Rodoviária. As campanhas acontecem no trecho oeste do Rodoanel e na rodovia Castello Branco. A iniciativa faz parte do Movimento Maio Amarelo, que traz neste ano como temaRespeito e Responsabilidade, duas atitudes que todos devem tomar constantemente no trânsito.

Aos sábados e domingos, as orientações são realizadas nos entroncamentos do trecho oeste do Rodoanel com as rodovias Castello Branco e Régis Bittencourt. No dia 20 a campanha será promovida no km 18 da rodovia Castello Branco, em Osasco, e no dia 26 no km 20, em Barueri.

Os profissionais das concessionárias entregarão aos pilotos material informativo contendo dicas e informações sobre os itens de segurança pessoal, como o uso do capacete, calçados apropriados, luvas e aplicação de material refletivo no capacete e jaqueta. Os motociclistas também serão alertados sobre a importância da manutenção frequente das motos, principalmente sobre as condições dos pneus, freios, farol, lanterna e corrente.

O coordenador de tráfego da CCR RodoAnel, Joelson Ferreira, enfatiza a importância do respeito aos limites de velocidade e à distância de segurança que deve ser mantida entre os veículos. “Outro alerta constante que fazemos aos motociclistas é sobre o grande perigo ao trafegar corredor das rodovias, passando no vão entre carros e caminhões. Há grande risco de colisões e tombamento da moto, com consequências severas para o piloto”, ressalta.

O MOVIMENTO

O Maio Amarelo é uma iniciativa proposta pelo Observatório Nacional de Segurança Viária e tem apoio das concessionárias e ARTESP (Agência de Transportes do Estado de São Paulo). O Movimento nasceu com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o tema segurança viária e mobilizar toda a sociedade, envolvendo os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações e sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que a questão do trânsito exige, nas mais diferentes esferas. Mais informações sobre o movimento podem ser obtidas no site www.maioamarelo.com